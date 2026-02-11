Nella giornata di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, molti quotidiani sportivi e svariati siti web hanno parlato del Milan di Massimiliano Allegri, complice il match di venerdì contro il Pisa. E' stata, però, anche una giornata con tante dichiarazioni, con un po' di spazio anche per il mercato. Ecco, dunque, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA