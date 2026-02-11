Pianeta Milan
Milan, Elliott dopo la cessione al club: il fondo entra nel London Stock Exchange Group

Milan, l’ex proprietario Elliot fa parlare di sé nel mercato finanziario
Elliott, ex proprietario del Milan che ha recentemente ottenuto il rimborso del vendor loan da parte di RedBird, investe nella società che gestisce la borsa di Londra
Redazione PM

Elliott management corporation è il fondo americano ex proprietario del Milan, recentemente uscito dal club rossonero dopo che RedBird ha rimborsato il vendor loan grazie a un finanziamento sottoscritto con Comvest. Come riporta 'Reuters' la società statunitense ha acquisito una partecipazione nel London Stock Exchange Group, l'ente che gestisce la Borsa di Londra.

Milan, Elliott e il nuovo investimento finanziario

L'operazione ha portato a un aumento del 2,3% dei titoli della società, ma al momento non è ancora nota l'esatta quota acquisita dall'holding statunitense. Secondo 'Financial Times' il fondo di Paul Singer starebbe promuovendo un programma di riacquisto delle proprie azioni, spingendo il gruppo a ridurre il divario rispetto alle concorrenti. Elliott avrebbe già avviato un dialogo con LSEG per migliorarne le performance.

LSEG è attivo nei dati e nell'analisi finanziaria, oltre che proprietario della Borsa di Londra. Come riporta 'Calcio e Finanza', il gruppo starebbe affrontando dei timori legati all'aumento della concorrenza. L'AI sta impattando in maniera significativa sui ricavi, alimentando preoccupazioni nell'intero comparto dei software e dei servizi.

