Elliott, ex proprietario del Milan che ha recentemente ottenuto il rimborso del vendor loan da parte di RedBird, investe nella società che gestisce la borsa di Londra
Elliott management corporation è il fondo americano ex proprietario del Milan, recentemente uscito dal club rossonero dopo che RedBird ha rimborsato il vendor loan grazie a un finanziamento sottoscritto con Comvest. Come riporta 'Reuters' la società statunitense ha acquisito una partecipazione nel London Stock Exchange Group, l'ente che gestisce la Borsa di Londra.
Milan, Elliott e il nuovo investimento finanziario
—
L'operazione ha portato a un aumento del 2,3% dei titoli della società, ma al momento non è ancora nota l'esatta quota acquisita dall'holding statunitense. Secondo 'Financial Times' il fondo di Paul Singer starebbe promuovendo un programma di riacquisto delle proprie azioni, spingendo il gruppo a ridurre il divario rispetto alle concorrenti. Elliott avrebbe già avviato un dialogo con LSEG per migliorarne le performance.