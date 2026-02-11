LSEG è attivo nei dati e nell'analisi finanziaria, oltre che proprietario della Borsa di Londra. Come riporta 'Calcio e Finanza', il gruppo starebbe affrontando dei timori legati all'aumento della concorrenza. L'AI sta impattando in maniera significativa sui ricavi, alimentando preoccupazioni nell'intero comparto dei software e dei servizi.