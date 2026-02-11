Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, mercoledì 11 febbraio 2026. Ma anche nel corso della mattinata sono emerse notizie interessanti per quanto concerne l'universo rossonero. Il momento, d'altronde, è delicato e importante, tra campo e mercato, ma non soltanto. A poco più di 48 ore dal prossimo impegno del Diavolo, il clima è caldo e i giocatori sono carichi. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA