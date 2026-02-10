Milan e Olimpiadi Invernali: evento con i campioni Lysacek e Frech

LEGGI ANCHE: Milan, De Winter cambio radicale: che differenza c'è quando gioca titolare? Ecco i numeri
All'evento ha partecipato anche l'atleta paraolimpico Ezra Frech, oro nel salto in alto T63 e nei 100 metri T63 a Parigi 2024. Insieme alla delegazione ufficiale e a Daniele Massaro, i campioni hanno visitato il Museo Mondo Milan, ribadendo valori condivisi come inclusione, eccellenza e ispirazione globale. Mentre la città di Milano accoglie il mondo in occasione dei Giochi Olimpici Invernali, il Milan si conferma ancora una volta come un Club capace di unire sport, valori e dialogo internazionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA