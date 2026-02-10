Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Il club rossonero abbraccia lo spirito olimpico: evento a Casa Milan con le medaglie d’oro Lysacek e Frech

ULTIME MILAN NEWS

Il club rossonero abbraccia lo spirito olimpico: evento a Casa Milan con le medaglie d’oro Lysacek e Frech

Milan e Olimpiadi Invernali: evento con i campioni Lysacek e Frech
Il Milan ospita le medaglie d'oro Lysacek e Frech a Casa Milan: confronto con i giovani su impegno, resilienza e valori olimpici condivisi
Redazione

Nuova iniziativa del Milan che unisce il mondo rossonera con Olimpiadi Invernali. Infatti, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 attualmente in corso, il club rossonero ha ospitato lunedì pomeriggio a Casa Milan l'ex campione olimpico Evan Lysacek per un incontro speciale organizzato insieme al Consolato degli Stati Uniti. Nella Sala Stampa del club rossonero, i giovani calciatori e le giovani calciatrici del Convitto del Club hanno potuto confrontarsi con il pattinatore statunitense su temi centrali nello sport d'élite e nel movimento olimpico: impegno, resilienza e crescita personale.

Medaglia d'oro nel pattinaggio di figura ai Giochi di Vancouver 2010, Lysacek ha raccontato il proprio percorso, sottolineando quanto siano stati determinanti disciplina e mentalità. Questa una parte delle dichiarazioni rilasciate dallo statunitense. "I miei fallimenti mi hanno formato. Ho imparato di più quando non sono riuscito a raggiungere i miei obiettivi, perché il fallimento ti costringe ad essere onesto con te stesso e a spingerti oltre a ciò che pensavi fosse possibile. Bisogna lasciare andare rapidamente le sconfitte, ma ancora più in fretta bisogna lasciarsi alle spalle le vittorie. La crescita avviene quando rimani concentrato sul tuo percorso, senza essere condizionato dal successo o dal fallimento".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, De Winter cambio radicale: che differenza c'è quando gioca titolare? Ecco i numeri

All'evento ha partecipato anche l'atleta paraolimpico Ezra Frech, oro nel salto in alto T63 e nei 100 metri T63 a Parigi 2024. Insieme alla delegazione ufficiale e a Daniele Massaro, i campioni hanno visitato il Museo Mondo Milan, ribadendo valori condivisi come inclusione, eccellenza e ispirazione globale. Mentre la città di Milano accoglie il mondo in occasione dei Giochi Olimpici Invernali, il Milan si conferma ancora una volta come un Club capace di unire sport, valori e dialogo internazionale.

Leggi anche
Milan, De Winter cambio radicale: che differenza c’è quando gioca titolare? Ecco i numeri
Milan, Shevchenko rivela alcuni retroscena. Saelemaekers recupera per il Pisa? E sul rinnovo di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA