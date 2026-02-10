Milan e Olimpiadi Invernali: evento con i campioni Lysacek e Frech

Nuova iniziativa del Milan che unisce il mondo rossonera con Olimpiadi Invernali. Infatti, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 attualmente in corso, il club rossonero ha ospitato lunedì pomeriggio a Casa Milan l'ex campione olimpico Evan Lysacek per un incontro speciale organizzato insieme al Consolato degli Stati Uniti. Nella Sala Stampa del club rossonero, i giovani calciatori e le giovani calciatrici del Convitto del Club hanno potuto confrontarsi con il pattinatore statunitense su temi centrali nello sport d'élite e nel movimento olimpico: impegno, resilienza e crescita personale.

Medaglia d'oro nel pattinaggio di figura ai Giochi di Vancouver 2010, Lysacek ha raccontato il proprio percorso, sottolineando quanto siano stati determinanti disciplina e mentalità. Questa una parte delle dichiarazioni rilasciate dallo statunitense. "I miei fallimenti mi hanno formato. Ho imparato di più quando non sono riuscito a raggiungere i miei obiettivi, perché il fallimento ti costringe ad essere onesto con te stesso e a spingerti oltre a ciò che pensavi fosse possibile. Bisogna lasciare andare rapidamente le sconfitte, ma ancora più in fretta bisogna lasciarsi alle spalle le vittorie. La crescita avviene quando rimani concentrato sul tuo percorso, senza essere condizionato dal successo o dal fallimento".