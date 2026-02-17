Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Di Marzio a sorpresa: “Vlahovic non vuole lasciare la Juventus. Incontro a breve”

Milan, Di Marzio: 'Incontro tra Juventus e Vlahovic per continuare assieme'
Importanti news su uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. Secondo Gianluca Di Marzio tra Vlahovic e le Juventus non sarebbe finita
Nonostante il calciomercato sia ufficialmente finito più di due settimane fa, le voci e le indiscrezioni non si fermano mai. L'ultima legata alla Juventus (e al Milan) ha dell'incredibile. Come noto, il Milan è alla ricerca di un grande numero 9 in vista della prossima stagione. Dopo che è saltato all'ultimo l'arrivo di Jean-Philippe Mateta, il club rossonero si è messo di nuovo alla ricerca di un grande attaccante da regalare a Massimiliano Allegri.

Uno dei nomi preferiti dall'allenatore toscano è Dusan Vlahovic, che fino a poco tempo fa sembrava destinato a lasciare la Juventus a parametro zero. Ma nelle ultime ore, qualcosa è cambiato e la permanenza in bianconero è una possibilità concreta.

Ne ha parlato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di 'Sky Sport'. "Dusan Vlahovic non vuole lasciare la Juventus. Ci sarà un incontro nei prossimi giorni col suo procuratore e c'è ancora una possibilità per Vlahovic e la Juventus di continuare insieme". In questa lunga saga tra il serbo e la Juve, sembra che la volontà del calciatore sia decisiva. Nelle prossime settimane sono previste importanti novità su questo nome, che il Milan rischia di dover già scartare dalla lista degli attaccanti.

