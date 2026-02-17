Milan, Di Marzio: 'Incontro tra Juventus e Vlahovic per continuare assieme'

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Guirassy lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione: il Milan prova ad inserirsi
Ne ha parlato l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di 'Sky Sport'. "Dusan Vlahovic non vuole lasciare la Juventus. Ci sarà un incontro nei prossimi giorni col suo procuratore e c'è ancora una possibilità per Vlahovic e la Juventus di continuare insieme". In questa lunga saga tra il serbo e la Juve, sembra che la volontà del calciatore sia decisiva. Nelle prossime settimane sono previste importanti novità su questo nome, che il Milan rischia di dover già scartare dalla lista degli attaccanti.
