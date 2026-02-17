Milan, Di Marzio: 'Incontro tra Juventus e Vlahovic per continuare assieme'

Nonostante il calciomercato sia ufficialmente finito più di due settimane fa, le voci e le indiscrezioni non si fermano mai. L'ultima legata alla Juventus (e al Milan) ha dell'incredibile. Come noto, il Milan è alla ricerca di un grande numero 9 in vista della prossima stagione. Dopo che è saltato all'ultimo l'arrivo di Jean-Philippe Mateta, il club rossonero si è messo di nuovo alla ricerca di un grande attaccante da regalare a Massimiliano Allegri.