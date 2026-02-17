Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'Arsenal starebbe sondando il terreno per Victor Valdepeñas addirittura da ottobre. Questa concorrenza rischia di complicare i piani del Milan che dovrà muoversi in anticipo e adottare una strategia efficace nella prossima sessione di calciomercato. Il Real Madrid non ha ancora sciolto le riserve sull’eventuale apertura alla cessione del proprio talento: molto dipenderà dalle valutazioni e dalle scelte dell'allenatore che guiderà i Blancos nella prossima stagione.