Calciomercato Milan, una big di Premier League prova a inserirsi per Valdepeñas: la situazione

Sirene inglesi per Victor Valdepeñas, una big di Premier League ha messo gli occhi sul difensore del Real Madrid che il Milan vorrebbe provare a ingaggiare nella prossima sessione di calciomercato
Da qualche settimana il Milan è sulle tracce di Victor Valdepeñas. Il difensore centrale del Real Madrid piace molto alla dirigenza rossonera, che pensa a un'operazione simile a quelle di Alex Jimenez, Brahim Diaz e Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, anche l'Arsenal è su Valdepeñas

Il classe 2006 è gestito dall'agenzia di Alejandro Camaño, lo stesso procuratore che cura gli interessi di Mario Gila, altro obiettivo di mercato del Milan. Il centrale in forza ai 'Blancos' sarebbe un ottimo innesto da affiancare a un difensore più esperto. L'asse Milano-Madrid rimane caldo, ma nelle ultime ore c'è un altro top club che sta provando a inserirsi per Valdepeñas.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'Arsenal starebbe sondando il terreno per Victor Valdepeñas addirittura da ottobre. Questa concorrenza rischia di complicare i piani del Milan che dovrà muoversi in anticipo e adottare una strategia efficace nella prossima sessione di calciomercato. Il Real Madrid non ha ancora sciolto le riserve sull’eventuale apertura alla cessione del proprio talento: molto dipenderà dalle valutazioni e dalle scelte dell'allenatore che guiderà i Blancos nella prossima stagione.

"L'Arsenal continua a monitorare Victor Valdepeñas da ottobre, anche il Milan è interessato al talentuoso difensore spagnolo. Il Real Madrid deciderà nei prossimi mesi per il futuro del diciannovenne", il commento di Romano sui social e in un video pubblicato sul suo canale ufficiale su 'YouTube'.

