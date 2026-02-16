De Sciglio pronto a una nuova avventura: ecco dove giocherà l'ex Milan

Mattia De Sciglio, ex terzino del Milan è vicinissimo ad accordarsi con un nuovo club. Visite mediche e firma del contratto previste per la giornata di oggi

Mattia De Sciglio è pronto a tornare in campo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio , l'ex Milan , attualmente svincolato, è vicinissimo al trasferimento nella 1. Liga ceca. Come aveva raccontato nella lunga intervista concessa alla 'Gazzetta dello Sport' , il terzino italiano non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: il suo percorso potrebbe ripartire dalla Repubblica Ceca. De Sciglio dovrebbe svolgere nella giornata di oggi (16 febbraio) le visite mediche con l' Hradec Kralove , dopodiché firmerà il contratto .

Ex Milan, De Sciglio all'Hradec Kralove

Mattia De Sciglio ha vestito la maglia del Milan per sei stagioni. Dopo una lunga trafila nelle giovanili, ha giocato in prima squadra dal 2012 al 2017, prima di essere ceduto alla Juventus. A lanciarlo è stato proprio Massimiliano Allegri, che lo ha fatto esordire in Serie A il 10 aprile 2012 nel match contro il Chievo.