Tommaso Pobega è ufficialmente un calciatore del Bologna, sono state raggiunte le condizioni per l'obbligo di acquisto. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, dopo due stagioni in prestito, l'ex Milan diventa a tutti gli effetti un tesserato del club emiliano. Il Diavolo incasserà 7 milioni di euro da questa operazione, mentre per il centrocampista italiano è pronto un contratto fino al 2030.

Calciomercato Milan, Pobega al Bologna

Nell'accordo di prestito tra Milan e Bologna era presente un obbligo di acquisto condizionato, vincolato al raggiungimento del primo punto della squadra emiliana a partire proprio dal mese di febbraio. I rossoblù hanno conquistato il punto necessario nel match di ieri (15 febbraio) contro il Torino, sfida a cui Pobega non ha preso parte a causa di una squalifica rimediata contro il Parma. Nelle sue prime due stagioni con la maglia del Bologna, l'ex rossonero ha totalizzato 7 gol e 5 assist in 55 presenze.