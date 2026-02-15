Calciomercato Milan, Loftus-Cheek verso il rinnovo: rifiutata anche ...

Loftus-Cheek è stato decisivo nelle ultime due vittorie in campionato del Milan: due gol contro Bologna e Pisa partendo come punta titolare del 3-5-2 di Massimiliano Allegri. Come svela 'Tuttosport' sarebbe stato proprio l'allenatore rossonero a mettere il veto sulla possibile cessione dell'inglese a gennaio . Loftus-Cheek avrebbe apprezzato la voglia di Allegri di tenerlo e avrebbe rifiutato diverse offerte tra cui anche quelle di Aston Villa e Lazio.

La capacità di giocare in molti ruoli piacerebbe molto a Emery e Sarri, ma anche allo stesso Allegri che lo sta sfruttando sia a centrocampo che in attacco. E ora la palla passa alla dirigenza del Milan. Come sottolinea il quotidiano sarebbero già entrati nel vivo i dialoghi per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2027. Il nuovo contratto potrebbe essere fino al 2030 e si starebbe lavorando con grande fiducia verso la firma. Il Milan, si legge, avrebbe anche rifiutato una proposta dall’Arabia Saudita con Loftus-Cheek che avrebbe detto no a un triennale da 10 milioni a stagione.