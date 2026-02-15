Pianeta Milan
Calciomercato Milan, Valdepeñas nel mirino dei rossoneri: ecco chi è e come gioca. I piani per la difesa rossonera già chiara. Ecco il punto da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
"Il Milan è sulle tracce di Victor Valdepeñas", scrive così 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Si tratta di un difensore centrale classe 2006 del Real Madrid, in forza al Castilla, la squadra da dove il Diavolo prese Alex Jimenez nel 2023. Valdepeñas potrebbe essere la nuova operazione di calciomercato tra Milan e i blancos, dopo Jimenez, appunto, Brahim Diaz e Theo Hernandez negli ultimo anni. Si ma chi è e come gioca Valdepeñas? Nato a Madrid è alto circa 188 centimetri con il mancino come piede forte. Può giocare anche da terzino sinistro e al Castilla, scrive il quotidiano, ha di fatto preso il posto di Jacobo Ramon, al momento al Como.

Nella terza serie spagnola, Valdepeñas ha raccolto finora 20 presenze con 1 gol, mentre il 14 dicembre ha esordito nella Liga con la maglia del Real Madrid contro l’Alaves. Il difensore è assistito dall'agenzia gestita da Alejandro Camaño, procuratore che tra gli altri cura anche gli interessi del difensore della Lazio Mario Gila, che sarebbe nella lista di calciomercato del Milan per la difesa. Secondo 'Tuttosport' se il Milan dovesse tornare in Champions League con la difesa a tre dovrebbe aggiungere due difensori con una strategia già chiara: un giocatore esperto come appunto Gila o Gatti e uno giovane come Valdepeñas. 

