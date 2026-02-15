Nella terza serie spagnola, Valdepeñas ha raccolto finora 20 presenze con 1 gol, mentre il 14 dicembre ha esordito nella Liga con la maglia del Real Madrid contro l’Alaves. Il difensore è assistito dall'agenzia gestita da Alejandro Camaño, procuratore che tra gli altri cura anche gli interessi del difensore della Lazio Mario Gila, che sarebbe nella lista di calciomercato del Milan per la difesa. Secondo 'Tuttosport' se il Milan dovesse tornare in Champions League con la difesa a tre dovrebbe aggiungere due difensori con una strategia già chiara: un giocatore esperto come appunto Gila o Gatti e uno giovane come Valdepeñas.
