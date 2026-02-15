"Il Milan è sulle tracce di Victor Valdepeñas", scrive così 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Si tratta di un difensore centrale classe 2006 del Real Madrid, in forza al Castilla, la squadra da dove il Diavolo prese Alex Jimenez nel 2023. Valdepeñas potrebbe essere la nuova operazione di calciomercato tra Milan e i blancos, dopo Jimenez, appunto, Brahim Diaz e Theo Hernandez negli ultimo anni. Si ma chi è e come gioca Valdepeñas? Nato a Madrid è alto circa 188 centimetri con il mancino come piede forte. Può giocare anche da terzino sinistro e al Castilla, scrive il quotidiano, ha di fatto preso il posto di Jacobo Ramon, al momento al Como.