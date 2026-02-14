Pianeta Milan
Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato del Milan sia in attacco che in difesa. Ecco i dettagli su Mario Gila. L'estratto da Tuttomercatoweb
Dopo le tantissime voci e i rumors di calciomercato, il Milan ha concluso la sessione invernale senza l'arrivo di un difensore esperto. Proprio come accaduto in estate quando il Diavolo non riuscì a chiudere i colpi Akanji e Gomez puntando successivamente su Odogu, un investimento con lo sguardo decisamente rivolto al futuro. Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato della difesa del Milan nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb'.

"Il Milan però intende alzare il livello anche in difesa". Sottolinea Ceccarini che fa il punto della situazione: "A gennaio i rossoneri hanno provato con vari profili, da José Maria Gimenez a Dragusin. In estate però non ci saranno solo loro nel mirino visto che nella lista è entrato anche Gila". Ecco i dettagli sul difensore della Lazio: "La difficoltà è convincere la Lazio con un’offerta adeguata, visto che il 50 per cento della cifra incassata dall’eventuale cessione finirà al Real Madrid. Il Milan non vorrebbe superare i 20 milioni di euro".

