"Il Milan però intende alzare il livello anche in difesa". Sottolinea Ceccarini che fa il punto della situazione: "A gennaio i rossoneri hanno provato con vari profili, da José Maria Gimenez a Dragusin. In estate però non ci saranno solo loro nel mirino visto che nella lista è entrato anche Gila". Ecco i dettagli sul difensore della Lazio: "La difficoltà è convincere la Lazio con un’offerta adeguata, visto che il 50 per cento della cifra incassata dall’eventuale cessione finirà al Real Madrid. Il Milan non vorrebbe superare i 20 milioni di euro".
