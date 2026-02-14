Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato del Milan sia in attacco che in difesa. Ecco i dettagli su Mario Gila. L'estratto da Tuttomercatoweb

Dopo le tantissime voci e i rumors di calciomercato, il Milan ha concluso la sessione invernale senza l'arrivo di un difensore esperto. Proprio come accaduto in estate quando il Diavolo non riuscì a chiudere i colpi Akanji e Gomez puntando successivamente su Odogu, un investimento con lo sguardo decisamente rivolto al futuro. Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato della difesa del Milan nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb'.