Calciomercato Milan, Ceccarini: 'Gabriel Jesus piccolo sondaggio'

Secondo Ceccarini occhio alla situazione di Gabriel Jesus attaccante dell'Arsenal: "Non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza con l'Arsenal nel giugno 2027. Nell’ultima sessione un piccolo sondaggio c’è stato ma niente di particolarmente approfondito. Il discorso potrebbe farsi interessante a giugno visto che la situazione è in evoluzione". Per quanto riguarda Vlahovic Ceccarini sottolinea di come il Milan non possa andare oltre un'offerta da 6 milioni a stagione per il serbo. L'altro giocatore che piacerebbe ad Allegri è Kean, ma la Fiorentina può contare sulla clausola rescissoria da 62 milioni.
