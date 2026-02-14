Calciomercato Milan, Ceccarini: 'Gabriel Jesus piccolo sondaggio'

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato del Milan sia in attacco che in difesa. Ecco i dettagli su Gabriel Jesus. L'estratto da Tuttomercatoweb

Il Milan a gennaio ha chiuso la sessione invernale di calciomercato con il solo arrivo di Niclas Fullkrug (tra l'altro in prestito secco). La possibile operazione in attacco per Mateta dal Crystal Palace si è fermata per un problema al ginocchio della punta francese. Per questo è altamente probabile che la dirigenza del Diavolo cerchi un nuovo attaccante. Il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sui possibili candidati per il Milan nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb'.