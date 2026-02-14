Calciomercato Milan, Ceccarini: 'Gabriel Jesus piccolo sondaggio'

Pianeta Milan
Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato del Milan sia in attacco che in difesa. Ecco i dettagli su Gabriel Jesus. L'estratto da Tuttomercatoweb
Il Milan a gennaio ha chiuso la sessione invernale di calciomercato con il solo arrivo di Niclas Fullkrug (tra l'altro in prestito secco). La possibile operazione in attacco per Mateta dal Crystal Palace si è fermata per un problema al ginocchio della punta francese. Per questo è altamente probabile che la dirigenza del Diavolo cerchi un nuovo attaccante. Il giornalista Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sui possibili candidati per il Milan nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb'.

Secondo Ceccarini occhio alla situazione di Gabriel Jesus attaccante dell'Arsenal: "Non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza con l'Arsenal nel giugno 2027. Nell’ultima sessione un piccolo sondaggio c’è stato ma niente di particolarmente approfondito. Il discorso potrebbe farsi interessante a giugno visto che la situazione è in evoluzione". Per quanto riguarda Vlahovic Ceccarini sottolinea di come il Milan non possa andare oltre un'offerta da 6 milioni a stagione per il serbo. L'altro giocatore che piacerebbe ad Allegri è Kean, ma la Fiorentina può contare sulla clausola rescissoria da 62 milioni.

