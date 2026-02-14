Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato del Milan sia in attacco che in difesa. Ecco i dettagli su Robert Lewandowski. L'estratto da Tuttomercatoweb

Calciomercato Milan , i rossoneri in inverno non sono riusciti a chiudere il colpo in attacco con Mateta . L'attaccante francese è rimasto al Crystal Palace per un problema al ginocchio che avrebbe potuto condizionare negativamente la sua esperienza in rossonero. Per l'estate è altamente probabili che il Diavolo cerchi una punta molto forte, specialmente se la squadra di Massimiliano Allegri dovesse tornare in Champions League dopo una stagione di assenza. Ecco le ultime novità.

"Il Milan vuole aumentare tanto le sue potenzialità e per questo ha in testa già diverse soluzioni. Partiamo dal sogno Lewandowski. Il polacco a fine campionato dovrebbe lasciare il Barcellona". Parla così il giornalista Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb sul calciomercato. Ecco i dettagli sull'attaccante polacco: "Il Milan in questo momento non è in vantaggio ma resta alla finestra in caso di apertura del giocatore. Su Lewandowski ci sono anche Atletico Madrid, Fenerbahce, Chicago Fire e un club arabo".