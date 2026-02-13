Il 'MundoDeportivo' ha riportato le ultime novità sul possibile futuro dell'attaccante polacco: starebbe riflettendo con calma sul suo futuro e non dovrebbe prendere una decisione prima di aprile, dopo le elezioni presidenziali del Barcellona del 15 marzo. Lewandowski dovrebbe prendere in considerazione una possibile proposta di rinnovo e anche le altre possibili opportunità. Il polacco avrebbe ricevuto 5 offerte per lasciare la Spagna: una dai Chicago Fire della Major League Soccer. Anche Milan , Atletico Madrid , Fenerbahçe e Arabia Saudita sarebbero all'orizzonte. Secondo il 'MundoDeportivo' Lewandowski dovrebbe dare comunque priorità al Barcellona.