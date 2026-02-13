Calciomercato Milan, i rossoneri dovrebbero essere alla ricerca di un nuovo attaccante per le prossime stagione visto che l'affare invernale per Mateta del Crystal Palace è saltato per i problemi al ginocchio dell'attaccante francese. In lista per i rossoneri ci sarebbe anche Robert Lewandowski che resta in scadenza di contratto con il Barcellona. Ecco gli ultimi dettagli sull'ex punta del Bayern Monaco.
Calciomercato, Lewandowski: ecco quando prenderà la sua decisione. Il Milan resta …
Calciomercato Milan, Robert Lewandowski resta ancora nella lista del Diavolo per il futuro. Il polacco può arrivare in rossonero? Gli ultimi dettagli da il 'MundoDeportivo'
Il 'MundoDeportivo' ha riportato le ultime novità sul possibile futuro dell'attaccante polacco: starebbe riflettendo con calma sul suo futuro e non dovrebbe prendere una decisione prima di aprile, dopo le elezioni presidenziali del Barcellona del 15 marzo. Lewandowski dovrebbe prendere in considerazione una possibile proposta di rinnovo e anche le altre possibili opportunità. Il polacco avrebbe ricevuto 5 offerte per lasciare la Spagna: una dai Chicago Fire della Major League Soccer. Anche Milan , Atletico Madrid , Fenerbahçe e Arabia Saudita sarebbero all'orizzonte. Secondo il 'MundoDeportivo' Lewandowski dovrebbe dare comunque priorità al Barcellona.
