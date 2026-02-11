Pianeta Milan
Sarebbe servito Mateta al Milan? Pastore: “No, ero abbastanza perplesso. Serviva…”

Le parole di Giuseppe Pastore ai microfoni di Pianeta Milan sul mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta: serviva davvero ai rossoneri?
La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Giuseppe Pastore, noto giornalista sportivo, volto e voce principale dei vari podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Il giornalista, dopo aver parlato della lotta scudetto, si è spostato sul mercato parlando del mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta. Ecco il suo pensiero:

Mateta serviva davvero al Milan? Il pensiero di Pastore

"No, secondo me non sarebbe servito Mateta. Ero abbastanza perplesso quando si parlava di un affare fatto. Poi si è anche scoperto che non stava bene a livello fisico. Adesso si fermerà con il Crystal Palace. Non ho capito esattamente perché il Milan abbia perso tempo e rischiato di perdere soldi su quel tipo di calciatore.

Misteri di un certo tipo di fare mercato in Italia. Serviva un difensore secondo me e magari anche un esterno desto, anche se Athekame sta migliorando. Però un difensore era importante anche numericamente per fare riposare il reparto. L'anno prossimo avrai bisogno di 6/7 giocatori in più visto che il Milan dovrebbe giocare di nuovo le coppe europee. Per me un difensore servirebbe, servirà. Giocando solo il campionato puoi arrivare in fondo anche con 4 difensori, magari adattando Bartesaghi quando serve".

 

