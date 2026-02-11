La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Giuseppe Pastore , noto giornalista sportivo, volto e voce principale dei vari podcast di ' Cronache di Spogliatoio '. Il giornalista, dopo aver parlato della lotta scudetto, si è spostato sul mercato parlando del mancato arrivo di Jean-Philippe Mateta . Ecco il suo pensiero:

Mateta serviva davvero al Milan? Il pensiero di Pastore

"No, secondo me non sarebbe servito Mateta. Ero abbastanza perplesso quando si parlava di un affare fatto. Poi si è anche scoperto che non stava bene a livello fisico. Adesso si fermerà con il Crystal Palace. Non ho capito esattamente perché il Milan abbia perso tempo e rischiato di perdere soldi su quel tipo di calciatore.