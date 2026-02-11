LEGGI ANCHE:Milan, tra passato e futuro: parla Kaladze. Ecco le mosse di Tare nel mercato, intanto Pulisic...
Sull'aver imparato qualcosa sulla politica da Berlusconi: «Certamente. Le racconto un aneddoto: nel 2008 c’era la guerra in Georgia, una situazione tremenda. Io andai da Berlusconi, sapendo la buona relazione che aveva con Vladimir Putin, chiedendogli se poteva fare qualcosa. Lui lo chiamò davanti a me e poco tempo dopo fu firmata la pace. Silvio per me non è stato solo un grande Presidente, imprenditore e politico. Prima di tutto per me è stato un grande uomo».
