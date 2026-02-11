Kaladze, ex difensore del Milan e attuale sindaco di Tiblisi, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport'. Le sue parole su Maldini e Berlusconi

Kakhaber Kaladze , ex giocatore del Milan, maglia che ha vestito per circa 10 lunghi anni ( dal gennaio 2001 al giugno 2010 ), è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. L'attuale sindaco di Tblisi ha voluto parlare, inevitabilmente, anche di Silvio Berlusconi e Paolo Maldini, due figure importantissime del mondo Milan. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Milan, Kaladze su Berlusconi

Su che effetto gli fece trovare nello spogliatoio, 25 anni fa, Paolo Maldini: «Dico solo che avevo il suo poster in camera da ragazzino. Quando Andriy Shevchenko, che era con me alla Dinamo Kiev, firmò per il Milan, cominciai a tempestarlo di domande su Paolo. Ma sai, finché sei all’esterno non ti rendi conto davvero. Quando arrivai a Milano e lo conobbi, capii il perché era così grande: era una persona umile, eccezionale, prima ancora che un calciatore fenomenale. Mi ha insegnato tanto».