Kaladze: “Leao? Lo ritengo un pezzo fondamentale per un Milan che vuole vincere”

Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, ha voluto spendere alcune parole sui rossoneri ai microfoni della Gazzetta dello Sport
Alessia Scataglini
Kakhaber Kaladze, ex giocatore del Milan, maglia che ha vestito per circa 10 lunghi anni  (dal gennaio 2001 al giugno 2010), è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. L'ex calciatore georgiano del Milan ha voluto spendere alcune parole anche sui singoli, soffermandosi in particolare su Rafael Leao e Strahinja Pavlovic. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Kaladze su Leao e Pavlovic

Su Rafael Leão: «So che in Italia viene molto criticato, ma è fortissimo sia fisicamente che tecnicamente. Lo ritengo un pezzo fondamentale per un Milan che vuole tornare a vincere, senza se e senza ma».

Sul 'nuovo Kaladze' in questo Milan: «Scelgo Strahinja Pavlovic, perché è mancino e gioca con il fisico come me. È ancora giovane e deve maturare in alcuni aspetti, ma è sulla buona strada».

