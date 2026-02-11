Kakhaber Kaladze , ex giocatore del Milan, maglia che ha vestito per circa 10 lunghi anni ( dal gennaio 2001 al giugno 2010 ), è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. Dopo le dichiarazioni sul suo esordio, ma non solo, l'ex calciatore georgiano si è soffermato a parlare sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri, facendo dei paragoni con il passato. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sul Milan di Ancelotti che era ricco di campioni e il Milan di oggi: «Come ho detto, la qualità è scesa in generale quindi è difficile fare paragoni. Il segreto del nostro successo non stava, comunque, solo nel livello dei calciatori: il mio Milan era una famiglia, andavamo spesso a cena fuori ed eravamo molto uniti. Questo aspetto ha fatto la differenza».