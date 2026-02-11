Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Kaladze: “Il mio Milan era una famiglia. Maignan? Uno dei portieri più forti al mondo”

INTERVISTE

Kaladze: “Il mio Milan era una famiglia. Maignan? Uno dei portieri più forti al mondo”

Kaladze: 'Il mio Milan era una famiglia. Maignan? Uno dei portieri più forti al mondo'
Kakhaber Kaladze, ex difensore del Milan, è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. le sue parole sulla squadra di oggi
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Kakhaber Kaladze, ex giocatore del Milan, maglia che ha vestito per circa 10 lunghi anni  (dal gennaio 2001 al giugno 2010), è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'. Dopo le dichiarazioni sul suo esordio, ma non solo, l'ex calciatore georgiano si è soffermato a parlare sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri, facendo dei paragoni con il passato. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sul Milan di Ancelotti che era ricco di campioni e il Milan di oggi: «Come ho detto, la qualità è scesa in generale quindi è difficile fare paragoni. Il segreto del nostro successo non stava, comunque, solo nel livello dei calciatori: il mio Milan era una famiglia, andavamo spesso a cena fuori ed eravamo molto uniti. Questo aspetto ha fatto la differenza».

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, tesoretto da 108 milioni in arrivo: il punto sui giocatori in prestito

Kaladze su chi gli piace del Milan odierno: «Christian Pulisic ha fiuto del gol, poi facile dire Luka Modrić, a dispetto dell’età, che è più vicina alla mia che a quella di molti suoi avversari (ride, n.d.r.). E non dimentico Mike Maignan, uno dei portieri più forti al mondo».

Leggi anche
Shevchenko: “Euroderby? Prima di quelle partite una tensione speciale. Ancelotti...
Milan, Pastore: “Se il derby si giocasse domani, in attacco metterei Nkunku e Leao”

© RIPRODUZIONE RISERVATA