Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Pastore: “Se il derby si giocasse domani, in attacco metterei Nkunku e Leao”

INTERVISTE

Milan, Pastore: “Se il derby si giocasse domani, in attacco metterei Nkunku e Leao”

Milan, Pastore: 'Se il derby si giocasse domani, in attacco metterei Nkunku e Leao'
La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare Giuseppe Pastore, giornalista sportivo: le sue parole su Nkunku e...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Giuseppe Pastore, noto giornalista sportivo, volto e voce principale dei vari podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Il giornalista ha toccato varie tematiche legate al mondo Milan, ma ha anche voluto rispondere ad una domanda molto importante: con chi giocheresti in attacco? Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Pastore sul reparto offensivo

—  

"Bisogna per forza partire dalla condizione atletica. Ti direi Leao-Pulisic, ma nessuno dei due sta bene da diverse partite. Quindi è chiaro che non è questa. Mi sembra invece in ottime condizioni Nkunku. In fase di decollo dopo tre mesi impresentabili. Credo che uno dei due debba essere per forza il francese, poi in base alla partita si può partire anche con Fullkrug magari. Per esempio in quelle partite contro squadre che difendono basse, penso al Parma o alla Cremonese, la coppia potrebbe essere Nkunku-Fullkrug.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, tesoretto da 108 milioni in arrivo: il punto sui giocatori in prestito

Altre volte magari Leao, per esempio in un derby. Secondo me i titolari sarebbero sempre Pulisic più un altro, ma al momento lo statunitense fatica a scendere in campo e cambia tutto. Allegri è stato bravo anche a fare sentire importante Loftus-Cheek, a cambiare in modo da fare sentire tutti i giocatori al centro del progetto, penso ad Athekame. Se il derby si giocasse domani in attacco partirei con Nkunku-Leao".

Leggi anche
Pastore non ha dubbi: “Rabiot giocatore più importante del Milan. Ha modificato…”
Camarda: “Esordio? Emozione bellissima. Inter? Preferisco pensare al presente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA