La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Giuseppe Pastore, noto giornalista sportivo, volto e voce principale dei vari podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Il giornalista ha toccato varie tematiche legate al mondo Milan, ma ha anche voluto rispondere ad una domanda molto importante: con chi giocheresti in attacco? Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Pastore sul reparto offensivo
"Bisogna per forza partire dalla condizione atletica. Ti direi Leao-Pulisic, ma nessuno dei due sta bene da diverse partite. Quindi è chiaro che non è questa. Mi sembra invece in ottime condizioni Nkunku. In fase di decollo dopo tre mesi impresentabili. Credo che uno dei due debba essere per forza il francese, poi in base alla partita si può partire anche con Fullkrug magari. Per esempio in quelle partite contro squadre che difendono basse, penso al Parma o alla Cremonese, la coppia potrebbe essere Nkunku-Fullkrug.