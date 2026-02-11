La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare Giuseppe Pastore, giornalista sportivo: le sue parole su Nkunku e...

Alessia Scataglini 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 19:52)

La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Giuseppe Pastore, noto giornalista sportivo, volto e voce principale dei vari podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Il giornalista ha toccato varie tematiche legate al mondo Milan, ma ha anche voluto rispondere ad una domanda molto importante: con chi giocheresti in attacco? Ecco, di seguito, le sue parole: