La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva Giuseppe Pastore, noto giornalista sportivo, volto e voce principale dei vari podcast di 'Cronache di Spogliatoio'. Il giornalista, dopo aver parlato della lotta scudetto, ha voluto parlare di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero arrivato in estate dal Marsiglia. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
"Giocatore più importante di questo Milan? Sicuramente Rabiot. Il Milan lo ha preso ad agosto e da quando ha esordito, i rossoneri non hanno più perso in campionato. Ha straordinariamente modificato la qualità del gioco a centrocampo. Ha dato una sicurezza in più a Modric e viceversa, perché Rabiot gioca così bene anche per merito del croato. E' il centrocampista più dominante del campionato. Magari tecnicamente Zieliński è meglio, fisicamente forse è meglio McTominay, ma nell'insieme Rabiot è il top di gamma. Se devo dire un nome penso a lui, ancora più di Maignan che sarebbe il mio secondo nome".
