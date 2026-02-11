Koni De Winter, classe 2002, difensore belga del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Tuttosport' oggi in edicola, parlando - tra le tante cose - dei compagni di squadra Adrien Rabiot e Luka Modric. Ecco cosa ha detto su di loro

Koni De Winter, difensore del Milan, ha rilasciato un'intervista al quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Interpellato sulle qualità del suo compagno di squadra, Adrien Rabiot, l'ex difensore centrale del Genoa ha risposto così: «Mi ricordo quando ero a Empoli e dovevamo affrontare la Juventus a Torino. Mi chiesero alla vigilia qual era l'avversario da temere. Io dissi Rabiot, anche se non stava attraversando un grande periodo. La partita terminò 4-0 con doppietta di Adrien. È fortissimo, si vede anche in allenamento».

De Winter, non va dimenticato, ha conosciuto Cristiano Ronaldo ai tempi della Juventus e ora si trova in squadra anche con Luka Modrić. Ecco cosa ha sottolineato a proposito dei due, in particolare sul croato. «Avrò diverse cose da raccontare ai miei figli in futuro! Sono due leggende di questo sport ed è una fortuna vederli da vicino. Ronaldo non faceva mai sentire il suo status e la stessa cosa fa Luka. Dice sempre le cose giuste, scherza, ma lavora con attenzione. Ed è umile nonostante la sua carriera. Pensare che spesso in club più piccoli, giocatori che non hanno fatto nulla se la tirano ...».