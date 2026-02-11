Lotta Scudetto, Padovan sicuro: 'Inter ha già vinto il campionato. Il Milan...'

Pianeta Milan
Scudetto, Padovan: “Inter imprendibile, a meno che il Milan si presenti al derby a -5 lo vinca”

Ospite a 'Radio Tutto Napoli', il giornalista Giancarlo Padovan si è espresso sulla lotta Scudetto che vede Inter e Milan protagoniste. Ecco le sue parole
Redazione

In attesa che il Milan recuperi la gara contro il Como, valida per la 24^ giornata di Serie A, il distacco con l'Inter capolista è di 8 punti. Considerando che mancano ancora tanti scontri diretti, tra cui il derby, non si può dire che il discorso legato allo Scudetto sia definitivamente chiuso. A proposito di Scudetto, si è espresso in diretta su 'Radio Tutto Napoli', il giornalista Giancarlo Padovan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni

Lotta Scudetto, le parole di Giancarlo Padovan

Cosa ci ha raccontato quest’ultimo turno di campionato? "Che l’Inter è imprendibile. A meno che il Milan non batta il Como e si presenti al derby a meno cinque, che potrebbe diventare meno due. Ma se l’Inter supera questo snodo, per me lo scudetto è fatto".

Milan, tra passato e futuro: parla Kaladze. Ecco le mosse di Tare nel mercato, intanto Pulisic...

Giancarlo Padovan ha poi continuato il suo discorso: "Anzi, io sono convinto che l’Inter abbia già vinto il campionato. Il Napoli? Nove punti sono tanti. Può succedere di tutto nel calcio, ma recuperare così tanto è difficile. Ha vinto a Genova con forza e carattere, anche in dieci uomini, ma resta un episodio al 96’. Non mi sembra in grandissima condizione. Credo arriverà secondo o terzo".

