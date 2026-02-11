Lotta Scudetto, Padovan sicuro: 'Inter ha già vinto il campionato. Il Milan...'

Giancarlo Padovan ha poi continuato il suo discorso: "Anzi, io sono convinto che l’Inter abbia già vinto il campionato. Il Napoli? Nove punti sono tanti. Può succedere di tutto nel calcio, ma recuperare così tanto è difficile. Ha vinto a Genova con forza e carattere, anche in dieci uomini, ma resta un episodio al 96’. Non mi sembra in grandissima condizione. Credo arriverà secondo o terzo".