Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' Leao ha già rinnovato in passato con il Milan , nello specifico nel 2023, diventando il giocatore più pagato della rosa con oltre 5 milioni a stagione. Come scrive la rosea resiste ancora la stima reciproca. Leao sarebbe considerato un gioiello della squadra, con Rafa che vedrebbe nel Milan la società del suo presente e del suo futuro. Un rinnovo forse più impellente resta quello di Pulisic (che scade nel 2027 con opzione fino al 2028).

Come ricorda il quotidiano il rinnovo sul contratto sembrava imminente, oggi non sarebbe più così. Pulisic resta uno dei migliori giocatori della rosa e, come per Leao, anche per lui Milano è casa. Proprio per la sua importanza, anche Pulisic potrebbe pretendere uno stipendio da top player della rosa. Secondo la rosea se ne riparlerà. Fullkrug, per finire, dovrà meritarsi la conferma in questi mesi. Il Milan ha un'opzione da 5 milioni di euro per il riscatto dal West Ham.