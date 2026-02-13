Milan, indiscrezione di Jacobone sul rinnovo di Pulisic: ecco cosa succede

Pulisic è atterrato a Milano la mattina del 12 luglio 2023. Prima con Pioli, poi con Fonseca, Conceicao e infine con Allegri, lo statunitense è sempre stato un giocatore imprescindibile. La sua intelligenza calcistica, la sua tecnica e la sua freddezza sotto porta lo hanno reso spesso decisivo. L'ex Chelsea ha realizzato 38 gol e 21 assist in 107 partite con la maglia rossonera, numeri da top player assoluto. Anche in questa stagione è il miglior marcatore della squadra con 10 reti in tutte le competizioni: 8 in Serie A e 2 in Coppa Italia.