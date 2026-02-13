Milan, indiscrezione di Jacobone sul rinnovo di Pulisic: ecco cosa succede

Alessandro Jacobone ha parlato del rinnovo di Christian Pulisic con il Milan, spiegando quali sono le condizioni necessarie per poter beneficiare del decreto crescita
Pulisic è atterrato a Milano la mattina del 12 luglio 2023. Prima con Pioli, poi con Fonseca, Conceicao e infine con Allegri, lo statunitense è sempre stato un giocatore imprescindibile. La sua intelligenza calcistica, la sua tecnica e la sua freddezza sotto porta lo hanno reso spesso decisivo. L'ex Chelsea ha realizzato 38 gol e 21 assist in 107 partite con la maglia rossonera, numeri da top player assoluto. Anche in questa stagione è il miglior marcatore della squadra con 10 reti in tutte le competizioni: 8 in Serie A e 2 in Coppa Italia.
Milan, indiscrezione di Jacobone su Pulisic
—
Matteo Moretto aveva parlato degli ostacoli per il rinnovo di Pulisic sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, lo scoglio principale sarebbe legato al decreto crescita. "Con il passare del tempo uscirà dai parametri del decreto crescita, questo comporterebbe delle difficoltà ad offrire determinate cifre per il nuovo contratto". Secondo Alessandro Jacobone, le cose sarebbero un po' diverse. Ecco, di seguito, la sua indiscrezione.