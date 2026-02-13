Calciomercato Milan, Romano: 'Potrebbero aprirsi nuove piste per Nunez'

In estate, il nome di Darwin Nunez era stato accostato al Milan, che stava cercando un rinforzo in attacco. Alla fine, l'attaccante uruguaiano, si è trasferito all'Al-Hilal, per 53 milioni di euro più bonus. Nella prima parte di stagione in Saudi Pro League, l'ex Liverpool ha realizzato 7 gol e 5 assist in 23 presenze, ma nelle ultime settimane qualcosa si è inceppato. Dopo l'arrivo di Karim Benzema, Nunez è stato messo fuori rosa da Simone Inzaghi, riaprendo scenari di mercato che sembravano ormai tramontati.