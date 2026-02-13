Calciomercato Milan, Romano: 'Potrebbero aprirsi nuove piste per Nunez'

"L'Al-Hilal dopo l'arrivo di Benzema ha escluso Darwin Núñez dalla propria lista per la Saudi Pro League. Vedremo se in estate dall'Europa si apriranno nuove piste per Darwin Núñez, è una situazione a cui farei attenzione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
CALCIOMERCATO MILAN
In estate, il nome di Darwin Nunez era stato accostato al Milan, che stava cercando un rinforzo in attacco. Alla fine, l'attaccante uruguaiano, si è trasferito all'Al-Hilal, per 53 milioni di euro più bonus. Nella prima parte di stagione in Saudi Pro League, l'ex Liverpool ha realizzato 7 gol e 5 assist in 23 presenze, ma nelle ultime settimane qualcosa si è inceppato. Dopo l'arrivo di Karim Benzema, Nunez è stato messo fuori rosa da Simone Inzaghi, riaprendo scenari di mercato che sembravano ormai tramontati.
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, Darwin Nunez potrebbe tornare in Europa a fine stagione. Chissà che anche il Milan, ancora alla ricerca di un attaccante, non faccia un tentativo per l'uruguaiano. Ecco le parole di Romano.
"L'Al-Hilal dopo l'arrivo di Benzema ha escluso Darwin Núñez dalla propria lista per la Saudi Pro League. Vedremo se in estate dall'Europa si apriranno nuove piste per Darwin Núñez, è una situazione a cui farei attenzione".
© RIPRODUZIONE RISERVATA