Sarà suo il primo di questi tre rinnovi in ordine di tempo. Attuale contratto, da 3,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2027: il CEOGiorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare avrebbero proposto, per il 'CorSport', la conferma dell'attuale stipendio con prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030. Altre fonti parlano, invece, di un piccolo aumento di stipendio (fino a 4 milioni di euro netti a stagione) per il difensore centrale inglese, che ha da poco festeggiato le 150 presenze in Serie A con i rossoneri. Poco male, siamo lì: 'Fik' firmerà a breve.
Dopo di lui, rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030 anche per il connazionale Ruben Loftus-Cheek. Il 'CorSport' ha evidenziato, infine, come si arriverà presto alle firme - senza alcun tipo di problema - con Davide Bartesaghi. Lui è già sotto contratto fino al 30 giugno 2030, ma il Milan ha intenzione di premiarlo per la sua crescita sul campo (e per proteggerlo da eventuali assalti di club esteri, come l'Arsenal), con un anno in più (nuova scadenza 30 giugno 2031) e stipendio triplicato (da 600mila euro netti a stagione a 1,8 milioni di euro all'anno).
