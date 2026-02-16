Pianeta Milan
Archiviato, un paio di settimane fa, il rinnovo di contratto di Mike Maignan, l'agenda di calciomercato del Milan prevede già altri tre appuntamenti importanti per il prolungamento con altri elementi importanti tra i rossoneri
Chiuso il 15 dicembre 2025 il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers e il 31 gennaio 2026 quello di Mike Maignan (per entrambi la nuova scadenza dell'intesa con il club di Via Aldo Rossi è fissata al 30 giugno 2031), ora il Milan si sta concentrando, in queste settimane, a calciomercato invernale finito, a definire altre tre situazioni importanti in tal senso. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Non siamo ancora giunti ad una trattativa per il rinnovo del contratto di Christian Pulisic, nel cui accordo (scadenza 30 giugno 2027) è inserita un'opzione, in favore del Milan, di prolungamento per un'ulteriore stagione (quindi con scadenza 30 giugno 2028) alle medesime cifre. Però uno dei senatori del Diavolo presto apporrà la sua firma sul rinnovo di contratto con il Milan: si tratta di Fikayo Tomori.

Sarà suo il primo di questi tre rinnovi in ordine di tempo. Attuale contratto, da 3,5 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2027: il CEOGiorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare avrebbero proposto, per il 'CorSport', la conferma dell'attuale stipendio con prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030. Altre fonti parlano, invece, di un piccolo aumento di stipendio (fino a 4 milioni di euro netti a stagione) per il difensore centrale inglese, che ha da poco festeggiato le 150 presenze in Serie A con i rossoneri. Poco male, siamo lì: 'Fik' firmerà a breve.

Dopo di lui, rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2030 anche per il connazionale Ruben Loftus-Cheek. Il 'CorSport' ha evidenziato, infine, come si arriverà presto alle firme - senza alcun tipo di problema - con Davide Bartesaghi. Lui è già sotto contratto fino al 30 giugno 2030, ma il Milan ha intenzione di premiarlo per la sua crescita sul campo (e per proteggerlo da eventuali assalti di club esteri, come l'Arsenal), con un anno in più (nuova scadenza 30 giugno 2031) e stipendio triplicato (da 600mila euro netti a stagione a 1,8 milioni di euro all'anno).

