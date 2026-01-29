Pianeta Milan
Milan, Camarda operato e fuori tre mesi: concluderà questa stagione in forza al Lecce

Francesco Camarda, classe 2008, attaccante di proprietà del Milan ma in questa stagione in prestito al Lecce, si è operato ieri alla spalla destra dopo il serio infortunio subito all'inizio del mese di gennaio. Tornerà dopo la metà del mese di...
I quotidiani sportivi oggi in edicola hanno ricordato come, nella giornata di ieri, Francesco Camarda si sia operato alla spalla destra dopo il serio infortunio subito in Lecce-Roma 0-2 dello scorso 6 gennaio. La terapia conservativa, sperimentata in un primo periodo, non ha dato buoni frutti e, pertanto, il giovane attaccante classe 2008 ha deciso - di comune accordo con la sua famiglia - di procedere con l'operazione.

Operazione per Camarda: finirà la stagione a Lecce, poi tornerà al Milan

Ieri, dunque, Camarda ha subito un «intervento chirurgico in artroscopia alla spalla destra per la ricostruzione del cercine glenoideo eseguito dal Prof. Castagna coaudiuvato dal Dott. Garofalo, presso l’Istituto Humanitas di Milano». L'operazione è andata bene: si prevede che Camarda possa tornare in campo dopo la metà del mese di aprile. Ma ora cosa succederà?  «Dopo l’operazione il giocatore inizierà l’iter riabilitativo per poter partecipare alla fase conclusiva del campionato», si legge nel comunicato del Lecce.

Camarda è di proprietà del Milan che, però, la scorsa estate, lo aveva ceduto al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 3 milioni di euro e di contro-riscatto, fissato a 4. I due club, visto l'infortunio, hanno parlato in questi giorni per capire se fosse il caso o meno di interrompere il prestito e far rientrare Camarda in rossonero subito. Poi, però, hanno convenuto di lasciare tutto così com'era. Quindi, quando tornerà in campo, Camarda lo farà con i salentini di Eusebio Di Francesco. Rientrerà al Milan a partire dalla stagione 2026-2027.

