Camarda è di proprietà del Milan che, però, la scorsa estate, lo aveva ceduto al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 3 milioni di euro e di contro-riscatto, fissato a 4. I due club, visto l'infortunio, hanno parlato in questi giorni per capire se fosse il caso o meno di interrompere il prestito e far rientrare Camarda in rossonero subito. Poi, però, hanno convenuto di lasciare tutto così com'era. Quindi, quando tornerà in campo, Camarda lo farà con i salentini di Eusebio Di Francesco. Rientrerà al Milan a partire dalla stagione 2026-2027.