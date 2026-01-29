Agli spareggi anche l' Inter , a cui non è bastato il successo, 2-0 , in casa del Borussia Dortmund (gol nel finale di Federico Dimarco e Andy Diouf ) per entrare direttamente agli ottavi del torneo. Ai nerazzurri di Cristian Chivu toccherà o il Benfica di José Mourinho o il Bodø/Glimt .

Chiosa con il mercato del Torino: a cinque giorni dalla conclusione della sessione invernale, è arrivato il solo Tchoca dal Corinthians. Eppure, ha commentato il quotidiano, le lacune della squadra granata sono note da mesi. Saranno giorni di trattative febbrili per arrivare agli obiettivi prefissati, soprattutto in difesa. Due tra questi, Marash Kumbulla e Steve Kapuadi.