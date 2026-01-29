Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Juve, ora Osi? Domani sorteggi dei playoff Champions: Bruges o Galatasaray”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 29 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 29 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dello 0-0 rimediato dalla Juventus di Luciano Spalletti allo stadio 'Louis II' contro il Monaco nella 8^ e ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Un punto che non ha fatto altro che confermare la partecipazione dei bianconeri ai playoff del torneo: domani il sorteggio, incontreranno Bruges o Galatasaray.

Agli spareggi anche l'Inter, a cui non è bastato il successo, 2-0, in casa del Borussia Dortmund (gol nel finale di Federico Dimarco e Andy Diouf) per entrare direttamente agli ottavi del torneo. Ai nerazzurri di Cristian Chivu toccherà o il Benfica di José Mourinho o il Bodø/Glimt.

Playoff anche per l'Atalanta. Indolore il k.o. in Belgio, 0-1, contro l'Union Saint-Gilloise. Costa caro, invece, al Napoli di Antonio Conte, il rovescio del 'Maradona' (2-3) contro il Chelsea. Rigore di Enzo Fernández ad aprire le danze, poi reti azzurre di Antonio Vergara e Rasmus Højlund. Ma nella ripresa la doppietta di João Pedro manda i partenopei fuori dalla Champions.

Chiosa con il mercato del Torino: a cinque giorni dalla conclusione della sessione invernale, è arrivato il solo Tchoca dal Corinthians. Eppure, ha commentato il quotidiano, le lacune della squadra granata sono note da mesi. Saranno giorni di trattative febbrili per arrivare agli obiettivi prefissati, soprattutto in difesa. Due tra questi, Marash Kumbulla e Steve Kapuadi.

