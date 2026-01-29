Nessuna squadra del nostro Paese centra l'approdo diretto agli ottavi di finale del torneo. Ci va vicina l'Inter, che vince (2-0) in casa del Borussia Dortmund con i gol di Federico Dimarco e Andy Diouf negli ultimi dieci minuti, ma non basta per entrare nella Top 8. I nerazzurri di Cristian Chivu faranno i playoff.
Così come la Juventus di Luciano Spalletti, che pareggia 0-0 in casa del Monaco e l'Atalanta di Raffaele Palladino, sconfitta, invece in casa dell'Union Saint-Gilloise (0-1). Ai playoff, incredibilmente, anche Real Madrid e PSG. Domani il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti degli spareggi in programma nel mese di febbraio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA