Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Coppa amara: Inter vince, ma va ai playoff. Napoli fuori”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 29 gennaio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 29 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua intera prima pagina ai risultati delle squadre italiane nella 8^ e ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. L'Italia perde una rappresentante: il Napoli, infatti, perde in casa (2-3) contro il Chelsea e saluta la competizione. Non bastano, agli azzurri di Antonio Conte, i gol di Antonio Vergara e Rasmus Højlund nel primo tempo; i 'Blues' - che erano andati in vantaggio con un rigore di Enzo Fernández - ribaltano tutto e vincono nella ripresa con una doppietta di João Pedro.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 29 gennaio 2026

Nessuna squadra del nostro Paese centra l'approdo diretto agli ottavi di finale del torneo. Ci va vicina l'Inter, che vince (2-0) in casa del Borussia Dortmund con i gol di Federico Dimarco e Andy Diouf negli ultimi dieci minuti, ma non basta per entrare nella Top 8. I nerazzurri di Cristian Chivu faranno i playoff.

Così come la Juventus di Luciano Spalletti, che pareggia 0-0 in casa del Monaco e l'Atalanta di Raffaele Palladino, sconfitta, invece in casa dell'Union Saint-Gilloise (0-1). Ai playoff, incredibilmente, anche Real Madrid e PSG. Domani il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti degli spareggi in programma nel mese di febbraio.

