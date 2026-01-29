Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 29 gennaio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica la sua intera prima pagina ai risultati delle squadre italiane nella 8^ e ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. L'Italia perde una rappresentante: il Napoli, infatti, perde in casa (2-3) contro il Chelsea e saluta la competizione. Non bastano, agli azzurri di Antonio Conte, i gol di Antonio Vergara e Rasmus Højlund nel primo tempo; i 'Blues' - che erano andati in vantaggio con un rigore di Enzo Fernández - ribaltano tutto e vincono nella ripresa con una doppietta di João Pedro.