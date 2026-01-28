Pianeta Milan
Il giornalista Franco Ordine ha parlato ancora una volta del Milan di Massimiliano Allegri e in particolare di un possibile 4-3-3. L'estratto da 'Il Corriere dello Sport'
"C’è chi sostiene per esempio che la prova di Roma ha evidenziato un evidente calo di talune caratteristiche mostrate nelle occasioni precedenti. Il riferimento preciso è ai due attaccanti (Leao e Nkunku) dimostratisi “molto passivi”". Il giornalista Franco Ordine ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport': "Il rilievo è fondato e ha una spiegazione di cui bisogna tener conto". Ordine sottolinea di come Leao e Pulisic siano ancora alle prese con problemi fisici e non siano al meglio. Il giornalista parla anche dei miglioramenti del Milan nei secondi tempi di gioco, cosa che spesso viene sottovalutata.

Ordine ha parlato anche di possibili cambi tattici: "Nella rosa attuale non ci sono le caratteristiche per disegnare il 4-3-3 che tra l’altro imporrebbe anche una rinuncia (uno tra Saelemaekers e Pulisic) dolorosa". Si ritorna anche su Como-Milan: "Se il Milan attuale affrontasse per esempio il Como a campo aperto, come finirebbe il Milan? Basterebbe riannodare il nastro del passato torneo e rivedere qualche partita dell’era Fonseca oppure qualche sfida dell’epoca Conceiçao per ottenere una risposta esauriente. Finirebbe molto male".

