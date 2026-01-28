"C’è chi sostiene per esempio che la prova di Roma ha evidenziato un evidente calo di talune caratteristiche mostrate nelle occasioni precedenti. Il riferimento preciso è ai due attaccanti (Leao e Nkunku) dimostratisi “molto passivi”". Il giornalista Franco Ordine ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport': "Il rilievo è fondato e ha una spiegazione di cui bisogna tener conto". Ordine sottolinea di come Leao e Pulisic siano ancora alle prese con problemi fisici e non siano al meglio. Il giornalista parla anche dei miglioramenti del Milan nei secondi tempi di gioco, cosa che spesso viene sottovalutata.