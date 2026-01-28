Ordine ha parlato anche di possibili cambi tattici: "Nella rosa attuale non ci sono le caratteristiche per disegnare il 4-3-3 che tra l’altro imporrebbe anche una rinuncia (uno tra Saelemaekers e Pulisic) dolorosa". Si ritorna anche su Como-Milan: "Se il Milan attuale affrontasse per esempio il Como a campo aperto, come finirebbe il Milan? Basterebbe riannodare il nastro del passato torneo e rivedere qualche partita dell’era Fonseca oppure qualche sfida dell’epoca Conceiçao per ottenere una risposta esauriente. Finirebbe molto male".
