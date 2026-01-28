Pianeta Milan
Martedì 3 febbraio, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri giocherà allo stadio 'Dall'Ara' contro il Bologna di Vincenzo Italiano e in campo potrebbero esserci ben tre calciatori diffidati. Altri due entreranno in diffida al prossimo...
Martedì 3 febbraio, alle ore 20:45, allo stadio 'Renato Dall'Ara', si disputerà Bologna-Milan, partita che chiuderà ufficialmente la 23^ giornata della Serie A 2025-2026. Per l'occasione, ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, i rossoneri di Massimiliano Allegri avranno ben tre giocatori diffidati.

Dopo Zachary Athekame e Youssouf Fofana, infatti, è entrato ufficialmente nella lista dei diffidati del Milan anche Adrien Rabiot, dopo il cartellino giallo rimediato domenica scorsa allo stadio 'Olimpico' nel match contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Alla prossima ammonizione, per loro tre, scatterà inevitabile un turno di squalifica in campionato.

La 'rosea' ha ricordato, poi, come siano giunti al quarto cartellino giallo stagionale anche il portiere Mike Maignan e il centrocampista Luka Modrić. Pertanto, al prossimo provvedimento disciplinare, entrambi i giocatori entreranno in diffida e in odore di squalifica.

