Prima pagina Tuttosport: “Juventus, avanti con Kolo Muani. Poi c’è la Champions League”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 28 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 28 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della duplice missione della Juventus. La prima, per la 8^ e ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, stasera alle ore 21:00, è quella di battere a domicilio il Monaco nella speranza di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale del torneo evitando i playoff. La seconda è quella di riportare in bianconero il centravanti francese Randal Kolo Muani, attaccante di proprietà del PSG attualmente in prestito al Tottenham.

La vigilia della notte di Champions è stata caratterizzata dal botta e risposta, a distanza, in conferenza stampa tra il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti e Antonio Conte, allenatore del Napoli che, stasera, al 'Maradona', cercherà di battere il Chelsea, sua ex squadra, nel tentativo di evitare l'eliminazione e di centrare, invece, la qualificazione agli spareggi.

Altre due gare delle italiane, Borussia Dortmund-Inter e Union Saint-Gilloise-Atalanta. Per le due compagini nerazzurre, Top 8 ancora possibile a patto che vincano e che si incastrino determinati risultati. A Torino, il Sindaco Stefano Lo Russo si augura che il Torino acquisti lo stadio nei prossimi mesi. Bisognerà vedere se il Presidente Urbano Cairo è intenzionato a farlo o meno.

Sul fronte mercato, i granata, dopo aver chiuso per Tchoca del Corinthians, cercano anche Luca Ranieri in difesa. Rinnova Saúl Coco, va via Cyril Ngonge: lo aspetta l'Espanyol. In Serie B, invece, clamoroso: Lorenzo Insigne torna a giocare per il Pescara che, ultimo in classifica, vuole evitare la retrocessione in terza serie. Chiosa con la Coppa Italia: al 'Franchi', Fiorentina-Como 1-3, i lariani di Cesc Fàbregas ai quarti del torneo.

 

