La vigilia della notte di Champions è stata caratterizzata dal botta e risposta, a distanza, in conferenza stampa tra il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti e Antonio Conte, allenatore del Napoli che, stasera, al 'Maradona', cercherà di battere il Chelsea, sua ex squadra, nel tentativo di evitare l'eliminazione e di centrare, invece, la qualificazione agli spareggi.