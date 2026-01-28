La vigilia della notte di Champions è stata caratterizzata dal botta e risposta, a distanza, in conferenza stampa tra il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti e Antonio Conte, allenatore del Napoli che, stasera, al 'Maradona', cercherà di battere il Chelsea, sua ex squadra, nel tentativo di evitare l'eliminazione e di centrare, invece, la qualificazione agli spareggi.
Altre due gare delle italiane, Borussia Dortmund-Inter e Union Saint-Gilloise-Atalanta. Per le due compagini nerazzurre, Top 8 ancora possibile a patto che vincano e che si incastrino determinati risultati. A Torino, il Sindaco Stefano Lo Russo si augura che il Torino acquisti lo stadio nei prossimi mesi. Bisognerà vedere se il Presidente Urbano Cairo è intenzionato a farlo o meno.
Sul fronte mercato, i granata, dopo aver chiuso per Tchoca del Corinthians, cercano anche Luca Ranieri in difesa. Rinnova Saúl Coco, va via Cyril Ngonge: lo aspetta l'Espanyol. In Serie B, invece, clamoroso: Lorenzo Insigne torna a giocare per il Pescara che, ultimo in classifica, vuole evitare la retrocessione in terza serie. Chiosa con la Coppa Italia: al 'Franchi', Fiorentina-Como 1-3, i lariani di Cesc Fàbregas ai quarti del torneo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA