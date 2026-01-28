In Borussia Dortmund-Inter , Monaco-Juventus e Union Saint-Gilloise-Atalanta , le squadre italiane coltivano ancora speranze di una qualificazione diretta tra le Top 8 ; in Napoli-Chelsea , invece, gli azzurri di Antonio Conte - vincendo - avranno come unico obiettivo quello di centrare un posto nei playoff del torneo.

Si parla, poi, della tendenza della Roma di Dan e Ryan Friedkin a comprare giocatori giovani (già 200 milioni di euro spesi) e della trattativa tra Fiorentina e Bologna per il passaggio del centrocampista Jacopo Fazzini in rossoblu. A proposito dei viola: k.o., ieri sera, per 1-3 al 'Franchi' in Coppa Italia contro il Como di Cesc Fàbregas che, così, accede ai quarti di finale della coppa nazionale.