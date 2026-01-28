Pianeta Milan
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 28 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 28 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio risalto alla 8^ e ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Stasera, alle ore 21:00, tutte in campo contemporaneamente per definire chi andrà direttamente agli ottavi di finale del torneo, chi passerà per i playoff e chi, invece, dovrà salutare ora la competizione.

In Borussia Dortmund-Inter, Monaco-Juventus e Union Saint-Gilloise-Atalanta, le squadre italiane coltivano ancora speranze di una qualificazione diretta tra le Top 8; in Napoli-Chelsea, invece, gli azzurri di Antonio Conte - vincendo - avranno come unico obiettivo quello di centrare un posto nei playoff del torneo.

Si parla, poi, della tendenza della Roma di Dan e Ryan Friedkin a comprare giocatori giovani (già 200 milioni di euro spesi) e della trattativa tra Fiorentina e Bologna per il passaggio del centrocampista Jacopo Fazzini in rossoblu. A proposito dei viola: k.o., ieri sera, per 1-3 al 'Franchi' in Coppa Italia contro il Como di Cesc Fàbregas che, così, accede ai quarti di finale della coppa nazionale.

In Serie B, una sorpresa stratosferica: grazie al lavoro di Marco Verratti, che è socio del club abruzzese, Lorenzo Insigne - svincolato di lusso - tornerà a giocare nel Pescara, da cui era andato via nel 2012. Firmerà un contratto fino al 30 giugno con opzione per la stagione 2026-2027.

