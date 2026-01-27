Solo 4 gol negli ultimi 10 primi tempi: Milan, così non vai da nessuna parte

Milan, colpire alla distanza non sempre ripaga

Dal derby d'andata, vale a dire dalla 12^ giornata di Serie A, il Diavolo ha chiuso il primo tempo in vantaggio in una sola occasione, contro il Verona grazie alla rete di Pulisic. Nelle 10 partite successive di campionato solo 4 gol nei primi 45'. Da inizio campionato solo in 6 partite il Milan è tornato negli spogliatoi in vantaggio. In due di queste si è anche fatto rimontare (Parma e Pisa). Tra le prime sei del campionato questo è il dato peggiore registrato.