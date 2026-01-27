Solo 4 gol negli ultimi 10 primi tempi: Milan, così non vai da nessuna parte

'Tuttosport' sottolinea che questa tendenza sembra nascere da un'idea di Massimiliano Allegri. Partire con il freno a meno, lasciando sfogare l'avversario per poi colpirlo alla distanza sarebbe la strategia del tecnico toscano, che di recente, contro Como e Roma è stato salvato da Mike Maignan con diversi interventi miracolosi. I 21 risultati utili consecutivi dimostrano che questa strategia sta pagando, ma anche che Allegri sa che nel momento in cui il Milan accelera, la squadra concede spazi a tutti gli avversari. La difesa, negli uomini, è la stessa della scorsa stagione horror. I numeri positivi del reparto si devono dunque a un grande lavoro di Max.
'Tuttosport' conclude affermando l'importanza di essere dominante sin dai primi tempi almeno contro le squadre della parte destra della classifica. Solo così il Milan può pensare di tornare ad essere grande. Soprattutto nelle partite di coppa, dove partire forte porta diversi vantaggi. In vista della prossima stagione, in cui ci sarà il ritorno in Europa, il Milan deve tornare grande anche nei primi tempi.
