Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, il problema dei primi tempi: nessuno fa peggio tra le prime sei di Serie A

ULTIME MILAN NEWS

Milan, il problema dei primi tempi: nessuno fa peggio tra le prime sei di Serie A

Solo 4 gol negli ultimi 10 primi tempi: Milan, così non vai da nessuna parte
Il quotidiano 'Tuttosport' uscito questa mattina in edicola dedica un articolo a una statistica che riguarda i primi tempi delle gare in cui il Milan deve assolutamente migliorare
Redazione

"Primi temi da incubo" titola 'Tuttosport' uscito questa mattina in edicola. Il quotidiano torinese, infatti, dedica un articolo a una particolare statistica del Milan di Massimiliano Allegri in cui c'è molto da lavorare, soprattutto se viene fatto il paragone rispetto alle altre squadre che stanno nelle prime posizioni della classifica.

Milan, colpire alla distanza non sempre ripaga

—  

Dal derby d'andata, vale a dire dalla 12^ giornata di Serie A, il Diavolo ha chiuso il primo tempo in vantaggio in una sola occasione, contro il Verona grazie alla rete di Pulisic. Nelle 10 partite successive di campionato solo 4 gol nei primi 45'. Da inizio campionato solo in 6 partite il Milan è tornato negli spogliatoi in vantaggio. In due di queste si è anche fatto rimontare (Parma e Pisa). Tra le prime sei del campionato questo è il dato peggiore registrato.

LEGGI ANCHE

'Tuttosport' sottolinea che questa tendenza sembra nascere da un'idea di Massimiliano Allegri. Partire con il freno a meno, lasciando sfogare l'avversario per poi colpirlo alla distanza sarebbe la strategia del tecnico toscano, che di recente, contro Como e Roma è stato salvato da Mike Maignan con diversi interventi miracolosi. I 21 risultati utili consecutivi dimostrano che questa strategia sta pagando, ma anche che Allegri sa che nel momento in cui il Milan accelera, la squadra concede spazi a tutti gli avversari. La difesa, negli uomini, è la stessa della scorsa stagione horror. I numeri positivi del reparto si devono dunque a un grande lavoro di Max.

LEGGI ANCHE: Saelemaekers gioca sempre, Estupinan non convince: Milan, dal calciomercato serve un esterno>>>

'Tuttosport' conclude affermando l'importanza di essere dominante sin dai primi tempi almeno contro le squadre della parte destra della classifica. Solo così il Milan può pensare di tornare ad essere grande. Soprattutto nelle partite di coppa, dove partire forte porta diversi vantaggi. In vista della prossima stagione, in cui ci sarà il ritorno in Europa, il Milan deve tornare grande anche nei primi tempi.

Leggi anche
NBA Europe, prima scadenza. Costi molto alti. Cosa farà RedBird e il Milan?
Ordine sicuro: “Se Pulisic e Leao migliorano, il Milan può fare l’impresa di...

© RIPRODUZIONE RISERVATA