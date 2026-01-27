Pianeta Milan
NBA Europe, prima scadenza. Costi molto alti. Cosa farà RedBird e il Milan?
Il Milan di RedBird sarebbe molto interessare al progetto NBA Europe. Ecco la prima scadenza e i possibili costi molto elevati. I dettagli da Gazzetta.it
Continuano le voci sul progetto NBA Europe a cui sarebbe interessato anche il Milan di RedBird. Come riportato da Gazzetta.it il Financial Times ha annunciato due novità per la lega: la Nba ha cominciato a condividere i dati finanziari esclusivi con tutte le parti coinvolte. Inoltre la Nba ha invitato i soggetti interessati a presentare offerte preliminari, non vincolanti, entro fine marzo.

Secondo Gazzetta.it RedBird sarebbe davanti a una decisione non facile. Questo perché il costo della partecipazione alla NBA Europe si stima possa essere tra i 500 milioni e il miliardo. Cifra importante visto che il Milan è stato pagato 1,2 miliardi di euro da RedBird. Cardinale resterebbe molto interessato e molto vicino alla NBA. Secondo la rosea si potrebbe ipotizzare che RedBird possa entrare e poi negoziare con la Nba un accordo economico. Vedremo se ci saranno novità in merito da qui al mese di marzo, prima scadenza per entrare nel progetto.

