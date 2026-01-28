Nella mente dei tifosi ci sono, per esempio, le due colossale palle-gol divorate in occasione di Fiorentina-Milan. Ma anche in Milan-Lecce si è mangiato una rete che, magari, un mese fa non avrebbe avuto problemi ad infilare. Il Diavolo di Allegri ha bisogno, assoluto, della miglior versione di Pulisic per provare a tenere il passo dell'Inter nella corsa Scudetto e, comunque, per tenere a distanza il tentativo di rimonta di Roma, Napoli e Juventus nella scalata per un posto nella prossima edizione della Champions League. Vedremo se a Bologna, martedì prossimo, si rivedrà in attacco la coppia con Rafael Leão, pensata in estate sulla carta ma finora - per infortuni vari - rimasta un'incompiuta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA