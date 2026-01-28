Christian Pulisic, attaccante del Milan classe 1998, dopo un inizio stagione da protagonista assoluto della squadra di Massimiliano Allegri, si è eclissato con il nuovo anno. Non è al massimo della forma e si vede. Il punto della Gazzetta dello...

Daniele Triolo Redattore 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 09:09)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Christian Pulisic, classe 1998, attaccante del Milan di Massimiliano Allegri. Il quale, dopo una prima parte di stagione da capogiro, si è eclissato con l'inizio del nuovo anno. Tra agosto e dicembre 2025, infatti, 'Capitan America' ha messo a segno 10 gol e fornito 2 assist in 15 partite giocate (di cui solo 9 da titolare). Iniziato il 2026, in 5 partite disputate (di cui 3 da titolare), il rossonero è ancora all'asciutto su tutto.