Milan, dov’è finito Pulisic? Fine 2025 da sogno, inizio 2026 da incubo: i motivi del calo

Christian Pulisic, attaccante del Milan classe 1998, dopo un inizio stagione da protagonista assoluto della squadra di Massimiliano Allegri, si è eclissato con il nuovo anno. Non è al massimo della forma e si vede. Il punto della Gazzetta dello...
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Christian Pulisic, classe 1998, attaccante del Milan di Massimiliano Allegri. Il quale, dopo una prima parte di stagione da capogiro, si è eclissato con l'inizio del nuovo anno. Tra agosto e dicembre 2025, infatti, 'Capitan America' ha messo a segno 10 gol e fornito 2 assist in 15 partite giocate (di cui solo 9 da titolare). Iniziato il 2026, in 5 partite disputate (di cui 3 da titolare), il rossonero è ancora all'asciutto su tutto.

Milan, i numeri di Pulisic tra fine 2025 e inizio 2026

Nella prima parte di quest'annata, Pulisic è stato letale. E nonostante i rallentamenti dovuti ad un paio di guai fisici (caviglia prima, bicipite femorale poi). Spietato. Ora, invece, la caviglia dolente sta incidendo pesantemente sul suo rendimento. Così come il - anche fisiologico - periodo di appannamento dopo i mesi in cui il numero 11 rossonero ha inquadrato e centrato la porta con precisione millimetrica. Ora, a Milanello, Pulisic sta lavorando per ritrovare la forma migliore e correggere i difetti di mira dell'ultimo periodo. Di errori sotto porta, infatti, ne ha commessi tanti.

Nella mente dei tifosi ci sono, per esempio, le due colossale palle-gol divorate in occasione di Fiorentina-Milan. Ma anche in Milan-Lecce si è mangiato una rete che, magari, un mese fa non avrebbe avuto problemi ad infilare. Il Diavolo di Allegri ha bisogno, assoluto, della miglior versione di Pulisic per provare a tenere il passo dell'Inter nella corsa Scudetto e, comunque, per tenere a distanza il tentativo di rimonta di Roma, Napoli e Juventus nella scalata per un posto nella prossima edizione della Champions League. Vedremo se a Bologna, martedì prossimo, si rivedrà in attacco la coppia con Rafael Leão, pensata in estate sulla carta ma finora - per infortuni vari - rimasta un'incompiuta.

