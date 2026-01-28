Per 'Tuttosport' oggi in edicola, in particolare, l'attenzione in questi ultimi giorni è rivolta allo stato di forma di Rafael Leao e Alexis Saelemaekers . L'attaccante portoghese, da settimane ormai, convive con un'infiammazione alla zona alta dell'adduttore che gli procura fastidi nella zona del pube.

Il dolore sta passando, ma la condizione di Leao non è comunque ottimale e in campo si vede. Il numero 10 rossonero non riesce a scattare ed a correre come ai bei tempi. Il fatto che da Roma-Milan a Bologna-Milan passino tanti giorni consentirà a Leao, che ieri si è regolarmente allenato in gruppo, di gestirsi al meglio.

Saelemaekers deve riscattare il primo tempo di Roma

Stesso discorso, ovvero il recupero della forma migliore, lo si può applicare a Saelemaekers, anch'egli ieri in gruppo. Il belga, a Roma, era rientrato in extremis dopo un risentimento all'adduttore ma si è visto che non era al meglio: è uscito, infatti, nell'intervallo del match. Avrà i giorni sufficienti per recuperare in pieno.