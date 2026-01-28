Pianeta Milan
Verso Bologna-Milan: Leao e Saelemaekers ieri in gruppo e in miglioramento

Rafael Leao e Alexis Saelemaekers, alle prese con acciacchi di varia natura in quest'ultimo periodo, regolarmente in gruppo nell'allenamento del Milan di ieri: l'obiettivo è tornare al top della forma martedì sera in casa del Bologna
Dopo il giorno di riposo concesso dall'allenatore Massimiliano Allegri nella giornata di lunedì, all'indomani di Roma-Milan 1-1 dello stadio 'Olimpico', il Diavolo è tornato ad allenarsi ieri, martedì 27 gennaio, presso il centro sportivo di Milanello con una doppia seduta di allenamento.

Bologna-Milan martedì: il punto su Leao e Saelemaekers

Il Milan mette nel mirino la sfida di martedì 3 febbraio, alle ore 20:45, in casa del Bologna di Vincenzo Italiano: un appuntamento importante al quale la squadra di Allegri cercherà di arrivare nelle migliori condizioni possibili. E con i suoi giocatori migliori vicini al top della forma o quasi.

Per 'Tuttosport' oggi in edicola, in particolare, l'attenzione in questi ultimi giorni è rivolta allo stato di forma di Rafael Leao e Alexis Saelemaekers. L'attaccante portoghese, da settimane ormai, convive con un'infiammazione alla zona alta dell'adduttore che gli procura fastidi nella zona del pube.

Leao non corre e non scatta come al solito

Il dolore sta passando, ma la condizione di Leao non è comunque ottimale e in campo si vede. Il numero 10 rossonero non riesce a scattare ed a correre come ai bei tempi. Il fatto che da Roma-Milan a Bologna-Milan passino tanti giorni consentirà a Leao, che ieri si è regolarmente allenato in gruppo, di gestirsi al meglio.

Saelemaekers deve riscattare il primo tempo di Roma

Stesso discorso, ovvero il recupero della forma migliore, lo si può applicare a Saelemaekers, anch'egli ieri in gruppo. Il belga, a Roma, era rientrato in extremis dopo un risentimento all'adduttore ma si è visto che non era al meglio: è uscito, infatti, nell'intervallo del match. Avrà i giorni sufficienti per recuperare in pieno.

Allegri, nella marcia di avvicinamento a Bologna-Milan, ha fissato per venerdì un altro giorno libero, di modo che i giocatori possano 'scaricare' il lavoro svolto in questi giorni e rituffarsi, da sabato, freschi nella preparazione alla partita contro i rossoblu.

