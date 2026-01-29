L'Italia non piazza squadre nella Top 8 del torneo. Soltanto l'Inter, vittoriosa 2-0 in casa del Borussia Dortmund con i gol di Federico Dimarco e Andy Diouf, ci va vicina per qualche minuto. I nerazzurri di Cristian Chivu faranno i playoff: pescheranno o il Benfica di José Mourinho (qualificatosi al 98' grazie a un gol del portiere Anatolij Trubin, di testa, nel 4-2 interno contro il Real Madrid) o il Bodø/Glimt.
Spareggi anche per Juventus (0-0 esterno contro il Monaco) e Atalanta (sconfitta 0-1 sul campo dell'Union Saint-Gilloise). Ultimo turno del maxi-girone, stasera alle ore 21:00, anche per l'Europa League: in campo il Bologna (che potrebbe perdere Emil Holm, richiesto sul mercato dal Napoli), in trasferta a Bačka Topola (Serbia) contro il Maccabi Tel-Aviv e la Roma, impegnata in Grecia, ad Atene, contro il Panathinaikos senza tanti giocatori.
