Prima pagina Corriere dello Sport: “Triplayoff: Inter, Juve e Atalanta agli spareggi. Napoli fuori”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 29 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 29 gennaio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina alla 8^ e ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, che vedeva impegnate quattro squadre italiane. Eliminato il Napoli, a cui non bastano i gol di Antonio Vergara e Rasmus Højlund: il Chelsea, in gol con il rigore di Enzo Fernández e con la doppietta di João Pedro, passa 2-3 al 'Maradona' ed elimina gli azzurri di Antonio Conte dalla competizione.

L'Italia non piazza squadre nella Top 8 del torneo. Soltanto l'Inter, vittoriosa 2-0 in casa del Borussia Dortmund con i gol di Federico Dimarco e Andy Diouf, ci va vicina per qualche minuto. I nerazzurri di Cristian Chivu faranno i playoff: pescheranno o il Benfica di José Mourinho (qualificatosi al 98' grazie a un gol del portiere Anatolij Trubin, di testa, nel 4-2 interno contro il Real Madrid) o il Bodø/Glimt.

Spareggi anche per Juventus (0-0 esterno contro il Monaco) e Atalanta (sconfitta 0-1 sul campo dell'Union Saint-Gilloise). Ultimo turno del maxi-girone, stasera alle ore 21:00, anche per l'Europa League: in campo il Bologna (che potrebbe perdere Emil Holm, richiesto sul mercato dal Napoli), in trasferta a Bačka Topola (Serbia) contro il Maccabi Tel-Aviv e la Roma, impegnata in Grecia, ad Atene, contro il Panathinaikos senza tanti giocatori.

