La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, giovedì 29 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 29 gennaio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina alla 8^ e ultima giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, che vedeva impegnate quattro squadre italiane. Eliminato il Napoli, a cui non bastano i gol di Antonio Vergara e Rasmus Højlund: il Chelsea, in gol con il rigore di Enzo Fernández e con la doppietta di João Pedro, passa 2-3 al 'Maradona' ed elimina gli azzurri di Antonio Conte dalla competizione.