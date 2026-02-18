Nonostante l'avvenuta al Milan non sia andata come previsto, Paulo Fonseca ha saputo conquistare il cuore di nuovi tifosi del Lione: l'omaggio e le lacrime del tecnico

Nonostante l'avvenuta al Milan non sia andata come previsto, Paulo Fonseca ha saputo conquistare immediatamente il cuore di nuovi tifosi. Dopo la sue breve esperienza in Serie A con i rossoneri, l'allenatore portoghese ha firmato con l’Olympique Lione in Ligue 1. Da quando il portoghese ha messo piede in Francia, non ha 'mai' perso: 13 risultati utili tra tutte le competizioni, raggiungendo così la terza posizione in classifica a quota 45 punti, a - 6 dal secondo posto e -7 dal primo, guidato dal Lens.