Ex Milan, Fonseca conquista tutti in Ligue 1: l’omaggio dei tifosi del Lione

Nonostante l'avvenuta al Milan non sia andata come previsto, Paulo Fonseca ha saputo conquistare il cuore di nuovi tifosi del Lione: l'omaggio e le lacrime del tecnico
Alessia Scataglini
Nonostante l'avvenuta al Milan non sia andata come previsto, Paulo Fonseca ha saputo conquistare immediatamente il cuore di nuovi tifosi. Dopo la sue breve esperienza in Serie A con i rossoneri, l'allenatore portoghese ha firmato con l’Olympique Lione in Ligue 1. Da quando il portoghese ha messo piede in Francia, non ha 'mai' perso: 13 risultati utili tra tutte le competizioni, raggiungendo così la terza posizione in classifica a quota 45 punti, a - 6 dal secondo posto e -7 dal primo, guidato dal Lens.

Ex Milan, esplode Fonseca

Subito dopo la sfida contro il Nizza, vinta per 2-0, i tifosi del Lione hanno voluto omaggiare il tecnico che, visibilmente emozionato, è andato sotto la curva a festeggiare con i suoi giocatori.

Dopo il Milan, quindi, Fonseca è riuscito a riprendersi egregiamente, arrivando a lottare per le prime posizioni della classifica. Arrivato in rossonero nel giugno del 2024, il portoghese non è mai riuscito veramente a decollare: dopo il pareggio contro la Roma a San Siro, il 30 dicembre 2024 viene esonerato .

