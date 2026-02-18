Pianeta Milan
Ex Milan, Baggio compie 59 anni: gli auguri dei rossoneri al ‘Divin Codino’

Un giorno importante per un'ex calciatore del Milan. Compie oggi 59 anni Roberto Baggio: il post social del club rossonero
Alessia Scataglini
Un giorno importante per un'ex calciatore rossonero. Compie oggi 59 anni Roberto Baggio, ex fenomeno del calcio italiano che ha indossato per due anni la casacca rossonera. Nelle due stagioni passate in rossonero il numero 18 ha collezionato tra tutte le competizioni ben 67 presenze, segnato 19 gol e fornito ai proprio compagni di squadra 22 assist, vincendo anche il Tricolore nella stagione 1995-96.

Ex Milan, gli auguri al Divin Codino

In occasione del suo compleanno, il club di via Aldo Rossi  ha voluto esprimere i propri auguri via social con un video in cui sono riassunti tutti i momenti chiave avuti in rossonero. Ecco, di seguito, la didascalia del post : «A chi ha solo sentito raccontare le storie e a chi ha assistito alla magia: buon compleanno, Roberto Baggio».

Con la maglia della Nazionale italiana, il Divin Codino è arrivato terzo al Mondiale in Italia del 1990, ma l'impresa più grande è stata fatta  nel 1994 negli Stati Uniti: il Divin Codino ha trascinato glia azzurri in finale  contro il Brasile per poi fallire il rigore decisivo contro i verdeoro. Un giocatore formidabile che, a distanza di anni, tutti continueranno ad amare.

