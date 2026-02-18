Un giorno importante per un'ex calciatore rossonero. Compie oggi 59 anni Roberto Baggio, ex fenomeno del calcio italiano che ha indossato per due anni la casacca rossonera. Nelle due stagioni passate in rossonero il numero 18 ha collezionato tra tutte le competizioni ben 67 presenze, segnato 19 gol e fornito ai proprio compagni di squadra 22 assist, vincendo anche il Tricolore nella stagione 1995-96.

Ex Milan, gli auguri al Divin Codino

In occasione del suo compleanno, il club di via Aldo Rossi ha voluto esprimere i propri auguri via social con un video in cui sono riassunti tutti i momenti chiave avuti in rossonero. Ecco, di seguito, la didascalia del post : «A chi ha solo sentito raccontare le storie e a chi ha assistito alla magia: buon compleanno, Roberto Baggio».