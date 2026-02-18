Pianeta Milan
Verso Milan-Como, occhio al secondo tempo: i numeri sorridono ad Allegri, ma i lariani cercano riscatto

Milan-Como, secondo tempo spartiacque della gara: ecco i dati
Milan-Como vale punti pesanti: rossoneri forti nei secondi tempi, lariani a caccia di riscatto dopo due gare senza vittoria
Tra poche ore, il Milan di Massimiliano Allegri tornerà in campo, in un 'San Siro' sold-out per sfidare il Como di Cesc Fabregas. Il recupero della 24^ giornata di Serie A rappresenta una grossa occasione per entrambe le squadre. Il Diavolo ha l'opportunità di consolidare il posto Champions, dare continuità alle ultime due vittorie esterne con Bologna e Pisa, ma soprattutto di riavvicinarsi all'Inter capolista a -5. I lariani vogliono subito riscattarsi dopo l'ultima sconfitta casalinga con la Fiorentina e battere i rossoneri per prendersi una 'rivincita' del match d'andata, finito 1-3 per il Milan.

Milan-Como, le statistiche che non conosci

In attesa del match di 'San Siro', ecco alcuni dati che riguardano Milan e Como che probabilmente non conosci. Il primo riguarda i secondi tempi dei rossoneri. Nessuna squadra in Serie A vince più partite nel secondo tempo del Milan. Dei 15 successi in totale, ben 9 sono maturati nella seconda metà di gara.

Il Como, invece, nei secondi tempi cala e subisce di più. Lo dicono i numeri. Dei 18 gol presi dal Como, più della metà sono arrivati nella seconda frazione. Per le precisione sono 11. Non a caso, la partita d'andata fu completamente ribaltata nel secondo tempo, con la strepitosa doppietta di Rabiot che ha portato i 3 punti ai rossoneri.

Per concludere, un'ultima statistica che fa paura ai tifosi rossoneri. Il Como di Fabregas non ha mai mancato la vittoria per tre partite consecutive. Infatti, nelle ultime due i lariani hanno pareggiato con l'Atalanta e perso con la Fiorentina. Detto questo, i numeri sorridono al Milan, soprattutto nei secondi tempi, ma il Como non ha mai steccato per tre gare di fila e arriva con voglia di riscatto. A 'San Siro' sarà una sfida aperta, dove continuità e orgoglio peseranno un po' di più delle statistiche.

