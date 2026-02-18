Milan-Como, secondo tempo spartiacque della gara: ecco i dati

Il Como , invece, nei secondi tempi cala e subisce di più . Lo dicono i numeri. Dei 18 gol presi dal Como , più della metà sono arrivati nella seconda frazione. Per le precisione sono 11 . Non a caso, la partita d'andata fu completamente ribaltata nel secondo tempo, con la strepitosa doppietta di Rabiot che ha portato i 3 punti ai rossoneri.

Per concludere, un'ultima statistica che fa paura ai tifosi rossoneri. Il Como di Fabregas non ha mai mancato la vittoria per tre partite consecutive. Infatti, nelle ultime due i lariani hanno pareggiato con l'Atalanta e perso con la Fiorentina. Detto questo, i numeri sorridono al Milan, soprattutto nei secondi tempi, ma il Como non ha mai steccato per tre gare di fila e arriva con voglia di riscatto. A 'San Siro' sarà una sfida aperta, dove continuità e orgoglio peseranno un po' di più delle statistiche.