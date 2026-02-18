Pianeta Milan
Ex Milan, Bianchessi pronto a rimettersi in gioco: contatti in corso con un club italiano

Ex Milan, Bianchessi pronto a ripartire: accordo vicino con un club italiano
Mauro Bianchessi, ex responsabile scouting del Milan dal 2007 al 2017, scopritore di talenti come Donnarumma e Camarda sta per tornare in pista con una squadra italiana.
Mauro Bianchessi è uno dei più grandi scopritori di talenti degli ultimi anni. È stato responsabile scouting al Milan per dieci anni, dal 2007 al 2017. Nei suoi anni in rossonero ha scovato decine, forse centinaia di prospetti, tra cui Gianluigi Donnarumma e Francesco Camarda. 

Ex Milan, Bianchessi pronto a tornare in pista

Dopo l'esperienza al Milan, Bianchessi, è diventato responsabile del settore giovanile prima della Lazio e poi del Monza. L'ultimo ruolo che ha ricoperto è stato quello di direttore sportivo, sempre nel club brianzolo, fino a giugno 2025.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, Bianchessi sarebbe pronto a rimettersi in gioco, già a partire da questa stagione. Ci sarebbero già stati contatti con il Bologna nelle ultime ore, che lo vorrebbe ingaggiare per collaborare con Giovanni Sartori.

"Mauro Bianchessi pronto a tornare in pista: contatti in corso con il Bologna per un ruolo nel vivaio rossoblù per l'ex responsabile del settore giovanile di Milan, Lazio e Monza, nonché scopritore di tanti talenti a partire da Gigio Donnarumma".

