Ex Milan, Bianchessi pronto a ripartire: accordo vicino con un club italiano

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, Bianchessi sarebbe pronto a rimettersi in gioco, già a partire da questa stagione. Ci sarebbero già stati contatti con il Bologna nelle ultime ore, che lo vorrebbe ingaggiare per collaborare con Giovanni Sartori.
"Mauro Bianchessi pronto a tornare in pista: contatti in corso con il Bologna per un ruolo nel vivaio rossoblù per l'ex responsabile del settore giovanile di Milan, Lazio e Monza, nonché scopritore di tanti talenti a partire da Gigio Donnarumma".
