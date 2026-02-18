Ex Milan, Bianchessi pronto a ripartire: accordo vicino con un club italiano

Mauro Bianchessi, ex responsabile scouting del Milan dal 2007 al 2017, scopritore di talenti come Donnarumma e Camarda sta per tornare in pista con una squadra italiana.

Mauro Bianchessi è uno dei più grandi scopritori di talenti degli ultimi anni. È stato responsabile scouting al Milan per dieci anni, dal 2007 al 2017. Nei suoi anni in rossonero ha scovato decine, forse centinaia di prospetti, tra cui Gianluigi Donnarumma e Francesco Camarda.