Milan, Allegri come Fonseca: numeri identici e record condiviso

La statistica emersa negli ultimi giorni fa spuntare una curiosa correlazione tra Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, e Paulo Fonseca, ex tecnico rossonero
Con la vittoria della 'Cetilar Arena' contro il Pisa, il Milan ha ottenuto il 23esimo risultato utile consecutivo. L'unica sconfitta dei rossoneri in Serie A è arrivata contro la Cremonese nella 1ª giornata di campionato. Numeri impressionanti che hanno permesso alla squadra di Allegri di giocarsela per i posti più alti della classifica.
Milan, il record di Allegri e Fonseca
—
Il Milan non ha mai perso nel 2026, questo dato rappresenta un primato. Il Diavolo è una delle due squadre senza sconfitte in questo anno solare nei top cinque campionati europei. La statistica prende in considerazione tutte le competizioni. Il club che condivide questo record con la squadra di Allegri, è guidato da una vecchia conoscenza che i tifosi rossoneri si ricorderanno molto bene.