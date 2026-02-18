Milan, Allegri come Fonseca: numeri identici e record condiviso

La statistica emersa negli ultimi giorni fa spuntare una curiosa correlazione tra Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, e Paulo Fonseca, ex tecnico rossonero

Con la vittoria della 'Cetilar Arena' contro il Pisa, il Milan ha ottenuto il 23esimo risultato utile consecutivo. L'unica sconfitta dei rossoneri in Serie A è arrivata contro la Cremonese nella 1ª giornata di campionato. Numeri impressionanti che hanno permesso alla squadra di Allegri di giocarsela per i posti più alti della classifica.