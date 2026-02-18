LEGGI ANCHE: Bilancio Milan, si va verso una plusvalenza da record: ecco la cifra e tutti i dettagli>>>
Conto il Como Leao può essere l'arma decisiva per il Milan: non sarebbe di certo una sorpresa aspettarsi una partita simile a quella del girone d'andata. Ovvero con la squadra rossonera in difesa, il possesso palla in controllo del Como con il Milan pronto a ripartire. Nella partita d'andata fu decisivo Rabiot che non ci sarà per squalifica. Ecco perché serviranno gli scatti di Leao, specialmente con gli spazi che probabilmente avrà a disposizione. Vedremo se ci saranno segnali più positivi contro la squadra di Fabregas. Il portoghese dovrebbe giocare da titolare con Nkunku al suo fianco (qui quanto successo a Loftus-Cheek).
