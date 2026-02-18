Pianeta Milan
MILAN-COMO

Milan-Como, Leao dovrebbe partire da titolare contro la squadra di Fabregas. Con l'assenza di Rabiot, Rafa potrebbe essere decisivo. Ecco la nostra analisi
Pisa-Milan 1-2, una partita complicata per il Diavolo. Nel primo tempo pochissime occasione con i rossoneri che hanno sfruttato al massimo quella più importante: cross di Athekame e gol di Loftus-Cheek. Nella ripresa l'errore di Fullkrug dal dischetto ha riaperto la partita con il Pisa che ha trovato il pareggio con Loyola. A quel punto Allegri ha deciso di cambiare piano tattico, passando al 4-3-3. A quel punto il Diavolo ha cambiato marcia, ma è servito il gol fantastico di Modric per vincere. Chi non ha impattato è stato Leao, che è entrato nelle ripresa senza spiccare.

Milan-Como, spazio a Leao dal primo minuto

Contro il Pisa Leao non è partito da titolare, forse anche per risparmiarlo in vista della sfida contro il Como. Il portoghese è entrato al minuto 72 al posto di Loftus-Cheek, praticamente subito dopo il gol dell'1-1 del Pisa. Rafa non è mai entrato in partita, anche se ha avuto la possibilità di potere sprintare. Ma come abbiamo visto da quando ha il problema all'adduttore Leao non riesce a scattare come una volta. Anche se va detto come il Milan (anche con l'ingesso di Pulisic e il 4-3-3) abbia cambiato volto diventando decisamente più pericoloso.

Conto il Como Leao può essere l'arma decisiva per il Milan: non sarebbe di certo una sorpresa aspettarsi una partita simile a quella del girone d'andata. Ovvero con la squadra rossonera in difesa, il possesso palla in controllo del Como con il Milan pronto a ripartire. Nella partita d'andata fu decisivo Rabiot che non ci sarà per squalifica. Ecco perché serviranno gli scatti di Leao, specialmente con gli spazi che probabilmente avrà a disposizione. Vedremo se ci saranno segnali più positivi contro la squadra di Fabregas. Il portoghese dovrebbe giocare da titolare con Nkunku al suo fianco (qui quanto successo a Loftus-Cheek).

