Pisa-Milan 1-2, una partita complicata per il Diavolo. Nel primo tempo pochissime occasione con i rossoneri che hanno sfruttato al massimo quella più importante: cross di Athekame e gol di Loftus-Cheek. Nella ripresa l'errore di Fullkrug dal dischetto ha riaperto la partita con il Pisa che ha trovato il pareggio con Loyola. A quel punto Allegri ha deciso di cambiare piano tattico, passando al 4-3-3. A quel punto il Diavolo ha cambiato marcia, ma è servito il gol fantastico di Modric per vincere. Chi non ha impattato è stato Leao, che è entrato nelle ripresa senza spiccare.