Milan-Como, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI MILANELLO — Il Milan arriva da un'ampia serie di risultati positivi che lo stanno mantenendo stabilmente al secondo posto, in scia alla vetta e con un piccolo margine rispetto alla concorrenza. Nel weekend appena passato i rossoneri hanno raccolto una vittoria per 2-1 contro il Pisa nel finale, dimostrando solidità e determinazione. In precedenza, ancora in esterna, il Milan aveva superato anche il Bologna grazie a un netto 3-0 ribadendo il buon momento di forma. La squadra di Mister Allegri sta mostrando una crescita costante e vuole mantenere alta la concentrazione per proseguire a ottenere punti preziosi. Squalificato Rabiot, assenza pesante. La buona notizia è il recupero di Saelemaekers. Pulisic non ancora al meglio. Diffidati Athekame e Fofana.

"Dovremo essere bravi a preparare e giocare al meglio questa gara - le parole di Mister Allegri alla vigilia -, servirà una prestazione ordinata. Siamo nei mesi finali della stagione, da adesso si deciderà la stagione".

QUI COMO — I lariani si presentano a San Siro dopo il passo falso interno per 1-2 contro la Fiorentina, complici gli episodi, seguente allo 0-0 pieno di rammarico con l'Atalanta. Nonostante l'esito negativo e in generale un momento di leggera frenata, la squadra sta dimostrando di poter competere nella zona di vertice, come evidenziato nella netta vittoria per 3-0 contro la Lazio. Il Como cercherà di ritrovare la via del successo e di mettere in difficoltà i rossoneri, puntando su gioco, organizzazione e rapide ripartenze. Squalificato l'ex Morata, assenti Diao e Goldaniga. Atteso il classico 4-2-3-1 offensivo, senza grossi cambiamenti nelle scelte: la stella è Nico Paz, attenzione anche a Baturina e Douvikas.

"Giocare bene non vuol dire sempre vincere - così Fabregas -, dobbiamo cercare di fare le cose bene. Per noi il percorso non è sempre lineare, ma ti fa crescere. La strada è lunga e bella".

I NUMERI PRE PARTITA — Milan senza ko da 14 gare di fila contro il Como in Serie A (9V, 5N), vincendo le più recenti cinque (con un punteggio aggregato di 11-4).

Milan imbattuto da 23 match di fila in campionato (15V, 8N), nella sua storia in Serie A solo 2 volte ha registrato una striscia migliore in una singola stagione: 24 fra dicembre 1950 e maggio 1951 e i 34 match dell'intero campionato 1991/92.

Nessuna squadra ha guadagnato più punti del Milan contro avversari attualmente nella parte alta della classifica (25 in 11 match, al pari dell'Inter ma in 12), i rossoneri sono anche la miglior difesa in questa circostanza (6 reti subite) e gli unici a non aver perso contro queste formazioni.

Dopo il gol contro il Pisa nel match più recente, Luka Modrić potrebbe segnare in 2 presenze di fila solo per la terza volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, dopo il gennaio 2019 e il dicembre 2020 (con il Real Madrid).

DOVE GUARDARE MILAN-COMO — In Italia verrà trasmessa in diretta su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è con il Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Allegri. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App, i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — Come arbitro è stato designato Maurizio Mariani, della sezione di Aprilia, alla 180esima direzione nel massimo campionato. 26 i precedenti con i rossoneri (13 vittorie), il più recente lo scorso gennaio sempre a San Siro in Milan-Genoa 1-1. A completare l'organico i guardialinee Tegoni e Bindoni, il quarto ufficiale Marcenaro e al VAR Gariglio (AVAR Maresca).

Milan-Como archivierà la 24ª giornata di Serie A, che ha già contemplato Hellas Verona-Pisa 0-0, Genoa-Napoli 2-3, Fiorentina-Torino 2-2, Bologna-Parma 0-1, Lecce-Udinese 2-1, Sassuolo-Inter 0-5, Juventus-Lazio 2-2, Atalanta-Cremonese 2-1, Roma-Cagliari 2-0.

Ecco la classifica: Inter 61; Milan* 53; Napoli 50; Roma 47; Juventus 46; Atalanta 42; Como* 41; Bologna e Lazio 33; Sassuolo e Udinese 32; Parma 29; Cagliari 28; Torino 27; Genoa, Cremonese e Lecce 24; Fiorentina 21; Pisa ed Hellas Verona 15. (* = una in meno)