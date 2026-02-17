Pianeta Milan
SERIE A

Open VAR, De Marco: “Bastoni? La simulazione ci poteva assolutamente stare”. E sul regolamento …

Caso Bastoni-Kalulu, De Marco a Open VAR: 'Era una simulazione'
Andrea De Marco, addetto ai rapporti istituzionali della Can A e B, ha parlato del caso Bastoni-Kalulu durante 'Open VAR'. Ecco le sue parole
Nel pomeriggio è andato in onda sui canali di 'DAZN' il nuovo episodio del format 'Open VAR'. Argomento principale non poteva che essere il caso Bastoni-Kalulu, avvenuto nel primo tempo della gara Inter-Juventus. Sull'episodio più discusso del campionato 2025/26 si è espresso Andrea De Marco, addetto ai rapporti istituzionali della Can A e B. Ecco, di seguito, le sue parole.

'Open VAR', le parole di Andrea De Marco sul caso Bastoni-Kalulu

—  

"La simulazione ci poteva assolutamente stare, il contatto è stato lieve. Le minacce ricevute da Bastoni e La Penna vanno condannate senza se e senza ma e che nel lottare contro le simulazioni se non c’è collaborazione diventa difficile. Protocollo Var? Sul doppio giallo se ne parla da tempo al fine di sanare svariate situazioni del secondo giallo".

De Marco ha poi continuato: "Nella prossima riunione Ifab (28 febbraio in Galles, ndr) credo verrà presa in esame anche questa possibilità di cambiare il protocollo per evitare situazioni penalizzanti. E speriamo succeda già per il prossimo mondiale e per i successivi campionati. È stata una giornata senza On field review, l’unico neo è stato in Inter-Juve che non era possibile sanare col regolamento attuale".

