Caso Bastoni-Kalulu, De Marco a Open VAR: 'Era una simulazione'

De Marco ha poi continuato: "Nella prossima riunione Ifab (28 febbraio in Galles, ndr) credo verrà presa in esame anche questa possibilità di cambiare il protocollo per evitare situazioni penalizzanti. E speriamo succeda già per il prossimo mondiale e per i successivi campionati. È stata una giornata senza On field review, l’unico neo è stato in Inter-Juve che non era possibile sanare col regolamento attuale".