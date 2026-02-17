Pianeta Milan
MILAN-COMO

Milan-Como, ritorno al 2003: Inzaghi e Nesta firmano la vittoria prima dell’Euroderby

L'impegno del Milan contro il Como si avvicina: rivivi con noi il match del maggio 2003 prima della semifinale di Champions!
Alessia Scataglini
L'impegno del Milan contro il Como per il recupero della 24esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026 si avvicina sempre di più. In occasione del match, è d'obbligo fare un salto indietro nel tempo fino al match del 3 maggio 2003, pochi giorni prima che il Milan alzasse la 6 Champions della sua storia a Manchester contro la Juventus. Ancelotti punta sugli stessi uomini della Champions, e non sbaglia: segnano Inzaghi e Nesta. Rivivi il match!

(Fonte acmilan.com) - Milan-Como, 3 maggio 2003. È il match prima dell'EuroDerby d'andata. Impossibile non pensare già all'attesissimo doppio incrocio in arrivo in Champions League, la testa è lì, ma i rossoneri devono badare anche alla Serie A. Periodo complicato, dopo aver vinto proprio in casa nerazzurra grazie alla zampata di Inzaghi sono arrivati gli stop con Empoli e Roma, il terzo posto è in bilico. Battere il Como a San Siro è il miglior modo per riscattarsi in campionato e prepararsi alla Semifinale di coppa

Mister Ancelotti non sceglie la via del riposo per i giocatori principali, anzi in gran parte mette in campo i campioni che da lì a poco avrebbero giocato pure in Europa: da Dida a Shevchenko, Maldini, Nesta, Gattuso e Inzaghi. Il Milan riesce a svolgere il compito di maggiore importanza: segnare presto. All'11' ci pensa Inzaghi su rigore, non proprio il marchio di fabbrica, dopo che Ambrosini era stato atterrato in area su corner: dal dischetto, bomber SuperPippo incrocia rasoterra e non sbaglia per il vantaggio. La gara prosegue serena, i rossoneri creano e gestiscono. A inizio ripresa il raddoppio a mettere il sigillo sulla vittoria: corner, spizzata di Inzaghi e deviazione volante sottoporta di Nesta, sbarcato in estate e al primo gol in rossonero.

LEGGI ANCHE: Milan, le ultime da Allegri verso il Como. Si allontana definitivamente Vlahovic? Torna di moda un pallino

Le emozioni non calano, perché Rivaldo rischia di far "cadere lo stadio" con un gioiello straordinario: dribbla nello stretto a metà campo, avanza, scatta e dal limite prova un pallonetto morbido. Fiato sospeso ma... traversa e riga. Nel finale le occasioni per Greco e Shevchenko, ma non cambia il parziale. 2-0 per il Diavolo, pronto poi a vivere uno dei periodi più belli e vincenti della sua storia.

