L'impegno del Milan contro il Como per il recupero della 24esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026 si avvicina sempre di più. In occasione del match, è d'obbligo fare un salto indietro nel tempo fino al match del 3 maggio 2003, pochi giorni prima che il Milan alzasse la 6 Champions della sua storia a Manchester contro la Juventus. Ancelotti punta sugli stessi uomini della Champions, e non sbaglia: segnano Inzaghi e Nesta. Rivivi il match!

(Fonte acmilan.com) - Milan-Como, 3 maggio 2003. È il match prima dell'EuroDerby d'andata. Impossibile non pensare già all'attesissimo doppio incrocio in arrivo in Champions League, la testa è lì, ma i rossoneri devono badare anche alla Serie A. Periodo complicato, dopo aver vinto proprio in casa nerazzurra grazie alla zampata di Inzaghi sono arrivati gli stop con Empoli e Roma, il terzo posto è in bilico. Battere il Como a San Siro è il miglior modo per riscattarsi in campionato e prepararsi alla Semifinale di coppa