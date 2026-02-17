Milan-Como, probabili formazioni: Allegri ritrova Saelemaekers dal 1′. A centrocampo chance per Jashari
Mister Ancelotti non sceglie la via del riposo per i giocatori principali, anzi in gran parte mette in campo i campioni che da lì a poco avrebbero giocato pure in Europa: da Dida a Shevchenko, Maldini, Nesta, Gattuso e Inzaghi. Il Milan riesce a svolgere il compito di maggiore importanza: segnare presto. All'11' ci pensa Inzaghi su rigore, non proprio il marchio di fabbrica, dopo che Ambrosini era stato atterrato in area su corner: dal dischetto, bomber SuperPippo incrocia rasoterra e non sbaglia per il vantaggio. La gara prosegue serena, i rossoneri creano e gestiscono. A inizio ripresa il raddoppio a mettere il sigillo sulla vittoria: corner, spizzata di Inzaghi e deviazione volante sottoporta di Nesta, sbarcato in estate e al primo gol in rossonero.
LEGGI ANCHE: Milan, le ultime da Allegri verso il Como. Si allontana definitivamente Vlahovic? Torna di moda un pallino
Le emozioni non calano, perché Rivaldo rischia di far "cadere lo stadio" con un gioiello straordinario: dribbla nello stretto a metà campo, avanza, scatta e dal limite prova un pallonetto morbido. Fiato sospeso ma... traversa e riga. Nel finale le occasioni per Greco e Shevchenko, ma non cambia il parziale. 2-0 per il Diavolo, pronto poi a vivere uno dei periodi più belli e vincenti della sua storia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA