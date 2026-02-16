Lele Adani sul caso Bastoni: 'I giocatori simuleranno sempre'

Inter-Juventus resta inevitabilmente segnata da un grave episodio arbitrale che ha indirizzato la gara. Al 42’ del primo tempo Bastoni si lascia andare a una simulazione evidente, inducendo l’arbitro a estrarre il secondo giallo per Kalulu e a lasciare i bianconeri in inferiorità numerica. Il Var, vincolato dal protocollo, non può intervenire in caso di doppia ammonizione. Nei giorni successivi, l’episodio ha alimentato un’ondata di polemiche che ha coinvolto sia il difensore nerazzurro sia il direttore di gara La Penna.