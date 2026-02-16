Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Caso Bastoni, parla Adani: “La simulazione perfetta ingannerà sempre anche un arbitraggio perfetto”

SERIE A

Caso Bastoni, parla Adani: “La simulazione perfetta ingannerà sempre anche un arbitraggio perfetto”

Lele Adani sul caso Bastoni: 'I giocatori simuleranno sempre'
Lele Adani, ex calciatore di Serie A, oggi opinionista, commenta la simulazione di Bastoni in Inter-Juventus, durante l'ultimo appuntamento con 'La Domenica Sportiva'
Redazione PM

Inter-Juventus resta inevitabilmente segnata da un grave episodio arbitrale che ha indirizzato la gara. Al 42’ del primo tempo Bastoni si lascia andare a una simulazione evidente, inducendo l’arbitro a estrarre il secondo giallo per Kalulu e a lasciare i bianconeri in inferiorità numerica. Il Var, vincolato dal protocollo, non può intervenire in caso di doppia ammonizione. Nei giorni successivi, l’episodio ha alimentato un’ondata di polemiche che ha coinvolto sia il difensore nerazzurro sia il direttore di gara La Penna.

Lele Adani commenta la simulazione di Bastoni

—  

Nell'ultimo appuntamento con 'La Domenica Sportiva', programma in onda su Rai 1, si è espresso sulla vicenda anche Daniele "Lele" Adani. Ecco, di seguito, le sue parole.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Il Milan si gode un Bartesaghi in crescita esponenziale: Theo è (quasi) già dimenticato

"Non mi piace dover parlare dell'episodio anziché di calcio. La simulazione perfetta ingannerà sempre anche un arbitraggio perfetto. Esiste da sempre, da quando esiste lo sport. La più grande simulazione della storia, quella di Maradona durante i mondiali, ha paralizzato un pianeta, perché a farla è stato il giocatore più forte della storia del calcio. I giocatori simuleranno sempre, non conosco un calciatore, compreso me stesso, che non abbia mai simulato o accentuato un contatto".

Leggi anche
Inter-Juve, Sabatini: “Partita e campionato falsati, una delle decisioni più gravi della...
Marotta difende Bastoni: “Ha sbagliato, ma va giustificato. Saviano? Ci penseranno i...

© RIPRODUZIONE RISERVATA