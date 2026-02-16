Inter-Juve, Sabatini durissimo: 'Partita e campionato falsati da La Penna'

"La decisione dell'arbitro La Penna è scandalosa ed ha falsato la partita, forse anche il campionato. Quello che si è visto in campo di tecnico e di tattico passa in secondo piano. L'espulsione di Kalulu a beneficio di Bastoni è una delle decisioni più gravi, incomprensibili e scandalose della storia del calcio. È un caso più unico che raro, chi doveva prendere il secondo giallo è Bastoni".