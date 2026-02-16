Inter-Juve, Sabatini durissimo: 'Partita e campionato falsati da La Penna'

Pianeta Milan
Inter-Juve, Sabatini: “Partita e campionato falsati, una delle decisioni più gravi della storia del calcio”

Sandro Sabatini, giornalista sportivo, ha commentato l'episodio dell'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus con toni durissimi. Ecco le sue parole
Inter-Juventus è stata la partita più discussa della stagione fino ad ora, non per ciò che è successo in campo, ma per le decisioni arbitrali che hanno condizionato la partita. Al 42' minuto del primo tempo, Bastoni simula clamorosamente, traendo in inganno l'arbitro La Penna e facendo espellere Kalulu per somma di ammonizioni. Il secondo giallo sarebbe dovuto scattare per il difensore dell'Inter, ma, per un problema di protocollo, il Var non è potuto intervenire.

Sabatini sull'arbitrtaggio di Inter-Juve

Sull'arbitraggio di Inter-Juventus si è espresso con toni critici Sandro Sabatini. Ecco, di seguito, le parole rilasciate dal giornalista sportivo in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram.

"La decisione dell'arbitro La Penna è scandalosa ed ha falsato la partita, forse anche il campionato. Quello che si è visto in campo di tecnico e di tattico passa in secondo piano. L'espulsione di Kalulu a beneficio di Bastoni  è una delle decisioni più gravi, incomprensibili e scandalose della storia del calcio. È un caso più unico che raro, chi doveva prendere il secondo giallo è Bastoni".

