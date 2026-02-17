Per quanto riguarda Rabiot e Morata, non salteranno la 26^ giornata di campionato, bensì Milan-Como , recupero della 24^ che si disputerà domani sera, alle ore 20:45 , a 'San Siro'. Per l'occasione, il Giudice Sportivo ha anche inflitto una multa di 10mila euro il direttore sportivo del Milan, Igli Tare , "per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, contestato in modo aggressivo l'operato arbitrale".

Erano attesi anche i provvedimenti nei confronti di Damien Comolli e Giorgio Chiellini, dirigenti della Juventus, per quanto accaduto nel sotto-passaggio dello stadio di 'San Siro', con l'arbitro Federico La Penna, dopo la sfida contro l'Inter di sabato scorso. Per il francese, inibizione fino al 31 marzo e multa di 15mila euro. Per il livornese, invece, inibizione fino al 27 febbraio.