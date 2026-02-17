Per quanto riguarda Rabiot e Morata, non salteranno la 26^ giornata di campionato, bensì Milan-Como, recupero della 24^ che si disputerà domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Per l'occasione, il Giudice Sportivo ha anche inflitto una multa di 10mila euro il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, "per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, contestato in modo aggressivo l'operato arbitrale".
Erano attesi anche i provvedimenti nei confronti di Damien Comolli e Giorgio Chiellini, dirigenti della Juventus, per quanto accaduto nel sotto-passaggio dello stadio di 'San Siro', con l'arbitro Federico La Penna, dopo la sfida contro l'Inter di sabato scorso. Per il francese, inibizione fino al 31 marzo e multa di 15mila euro. Per il livornese, invece, inibizione fino al 27 febbraio.
