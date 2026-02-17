Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Giudice Sportivo, Rabiot e Morata out per Milan-Como. Multa a Tare. I provvedimenti contro Comolli e Chiellini

ULTIME MILAN NEWS

Giudice Sportivo, Rabiot e Morata out per Milan-Como. Multa a Tare. I provvedimenti contro Comolli e Chiellini

Giudice Sportivo, Rabiot e Morata out per Milan-Como. Multa a Tare. I provvedimenti contro Comolli e Chiellini
Ratificata, in mattinata, la squalifica per un turno ad Adrien Rabiot (Milan) e Álvaro Morata (Como) per la sfida di domani sera a 'San Siro', ma il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha anche multato il direttore sportivo Igli Tare
Daniele Triolo Redattore 

Il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha diramato il comunicato con le decisioni ufficiali scaturite dopo la 25^ giornata di campionato.

Milan-Como senza Rabiot e Morata; Tare multato

—  

Squalificato per due giornate l'attaccante Gift Orban (Hellas Verona). Poi, fermati per un turno invece Pierre Kalulu (Juventus), Álvaro Morata (Como), Adrien Rabiot (Milan), Jean-Daniel Akpa Akpro (Hellas Verona), Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu (Inter), Alessandro Circati (Parma), Rolando Mandragora (Fiorentina) e Tarik Muharemović (Sassuolo).

LEGGI ANCHE

Per quanto riguarda Rabiot e Morata, non salteranno la 26^ giornata di campionato, bensì Milan-Como, recupero della 24^ che si disputerà domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Per l'occasione, il Giudice Sportivo ha anche inflitto una multa di 10mila euro il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, "per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco, contestato in modo aggressivo l'operato arbitrale".

LEGGI ANCHE: Milan-Como, le parole di Allegri nella conferenza stampa della vigilia >>>

Erano attesi anche i provvedimenti nei confronti di Damien Comolli e Giorgio Chiellini, dirigenti della Juventus, per quanto accaduto nel sotto-passaggio dello stadio di 'San Siro', con l'arbitro Federico La Penna, dopo la sfida contro l'Inter di sabato scorso. Per il francese, inibizione fino al 31 marzo e multa di 15mila euro. Per il livornese, invece, inibizione fino al 27 febbraio.

Leggi anche
Caso Bastoni, parla Adani: “La simulazione perfetta ingannerà sempre anche un arbitraggio...
Inter-Juve, Sabatini: “Partita e campionato falsati, una delle decisioni più gravi della...

© RIPRODUZIONE RISERVATA